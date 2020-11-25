【印度禁令】印度再禁43款中國APP　多款來自阿里巴巴旗下

印度本周對中國發起新一輪網絡制裁，當地電子及資訊科技部周二（24日）發表聲明，要求全國下架43款來自中國的應用程式（APP），包括阿里巴巴（09988）旗下、「國際版淘寶」全球速賣通（AliExress），阿里賣家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）、支付寶收銀台（Alipay Cashier）等，以及一些約會應用程序。這是印度對中國應用軟件的第三輪禁令，目前已有共計267款中國軟件在印度遭到封殺。

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今年6月，印度政府曾以國家安全為由，宣佈禁用59項中國APP，禁令名單中包括社交軟件抖音和騰訊（00700）旗下微信，阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等短視頻、社交媒體以及跨境電商等應用；隨後又於7月公布第二批清單，包括微博在內合共有47個APP遭封殺；9月初公布的第三批清單，包括企業版微信、及騰訊遊戲《絕地求生》等118個APP。

中印今年衝突不斷，除了禁用應用軟件之外，據悉印度政府還將禁止國有電信公司向中興（00763）和華為等中國企業購買4G設備。當地政府亦警告電信運營商，在推出5G網絡方面不要與中國公司合作。事實上，直到去年12月時，印度政府還歡迎華為和中興通訊參與該國的5G測試。

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