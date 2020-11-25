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【POCO獨立】入門級手機POCO M3登場　特製6000mAh大電可用2.5年

科技 10:28 2020/11/25

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原屬小米旗下的POCO，昨（24日）宣布正式以獨立品牌POCO Global，推出全新入門級智能手機POCO M3。

原屬小米旗下的POCO，昨（24日）宣布正式以獨立品牌POCO Global，推出全新入門級智能手機POCO M3。作為POCO Global M系列的首發手機，POCO M3針對年輕娛樂愛好者市場，主打娛樂體驗，配備4,800萬像素三鏡頭、6,000mAh 電池，內建Qualcomm Snapdragon 662處理器等。

【電競手機】小米旗下POCO X3 NFC周五抵港　售1699元

【遊戲手機晶片】小米旗下POCO首配備！高通發布Snapdragon 732G　

據POCO Global資料顯示，POCO手機目前在全球總共銷售超過600萬部，其中旗艦手機POCO F1的出貨量已超過200萬部。而是次POCO決定開拓平價手機市場，推出入門級手機POCO M3。

POCO M3主要配備6.53吋水滴屏幕，表面覆蓋第三代大猩猩玻璃，可抵抗跌撞和防止刮擦。至於機身背面也採用抗指紋設計，減少指紋印在手機上。處理器方面，POCO M3由上代的 Helio G80改為Qualcomm Snapdragon 662，操作更為流暢穩定之餘，也會更加省電。

值得一提的是，POCO M3搭配了6,000 mAh大容量電池及18W快充規格，而電池更專門特製，可以承受高溫並提供接近 2.5 年的使用壽命，不會出現明顯地退化狀況。

而顏色方面，手機備有藍、黃及黑三色予消費者選擇。4GB + 64GB及4GB + 128GB兩種版本分別售149美元（約1155港元）及169美元（約1310港元）。目前小米香港也確定將引入POCO M3，具體銷售詳情將於12月中下旬至1月上旬公布。

【5G手機】小米旗下　5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元

責任編輯：曾曉汶

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