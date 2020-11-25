【物管股】物管新股似回暖　恒大物業可炒一轉？

今年下半年以來，一眾物管股業績大致對辦，物管新股似乎有翻身的跡象，金科服務 （09666） 至今較招股價升超過一成。另一隻融創服務 （01516） 同樣報喜，反映資金仍然伺機買入物管股，只要公司實力足夠、定價合理，仍然有一定水位。

本周物管股的焦點自然是即將上市的恒大物業 （06666） ，除了行業本身有回暖跡象外，其中最令人矚目是公司的基石投資者多達23位，部分與公司有合作的企業，同時亦有人工智能「獨角獸」商湯科技（SenseTime）、中國燃氣 （00384） 、國調招商併購基金，單是基石投資者已佔發售股份的48.7%，另外，今年8月上市前，集團亦引入紅杉資本、中信資本控股、雲鋒基金及騰訊 （00700） 作為戰略投資者，合共認購當時的28.06%股權，反映機構投資者的捧場。

另外，公司估值並不算貴，明年預測市盈率大約20.5倍至23.5倍，參考對上一隻招股的物管股融創服務，後者當時招股的預測市盈率大約是22.2倍至26.8倍，融創服務招股反應及上市後股價表現不錯，值得作為參考；同期招股的華潤萬象生活 （01209） 明年預測市盈率為25倍至30倍，恒大物業估值略佔優勢。

唯一美中不足的是恒大服務一手入場費只有4924元，相比融創服務一手入場費12,777元相對較細，對於小注的投資者，如果只中一手盈利略嫌不足，不過對於甲組尾或乙組的投資者來說，則影響有限。

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