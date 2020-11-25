【滙豐股價】滙豐發力曾升8%逼43元　高盛料明年股息率達6厘

▲ 滙豐股價周三重上40元以上，並獲高盛看好。

美國民主黨拜登獲准交接，美國昨日道指發力，資金轉炒銀行股等周期股，滙豐HSBC （00005） 周三股價發力，早上最多升逾8%，高見42.95元，創逾半年新高。至上午10時27分，滙豐股價暫報42.4元，升6.7%，成交21.37億元。另一國際銀行股渣打 （02888） 也升2.7%，暫報48.7元，成交6810萬元。

周二摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）等美國銀行股升約半成。

高盛近期指出，滙豐從9月25日低位至今累升逾4成，跑贏恒指逾25個百分點，主要反映出市場對疫苗的樂觀情緒不斷提高，以及第三季度表現、債券收益率上升支持。

高盛續指，預計匯豐2020至2022年每股派息為0.1美元、0.3美元及0.4美元，股息率各約為2厘、6厘及8厘，再升其目標價由50元升至51元，重申「買入」評級。

高盛：派息憧憬刺激滙豐股價 節流措施成未來關鍵，詳情可見【下一頁】

相關文章：

【開市9點半】餐廳須申請安心出行 環球股市未憂疫情 滙豐ADR再越40元關口

【滙豐重組】滙豐據報改組私人銀行管理層 「部分職位將消失」

【新世界家族】鄭志雯獲任香港上海滙豐獨立非執董 史美倫：鄭志雯中港營商經驗為滙豐所需

編輯：麥德銘