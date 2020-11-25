【滙豐股價】歐洲央行明年擬准銀行恢復派息　滙豐發力曾升8%逼43元

▲ 滙豐股價周三重上40元以上，並獲高盛看好。

外電引述歐洲央行一名高級官員指，若歐元區銀行能說服監管機構，其資產負債表強勁，足以抵禦疫情所帶來的經濟及金融影響，明年起獲准恢復派息，意味滙豐HSBC（00005）及渣打（02888）明年有望恢復派息。滙豐股價今日（25日）發力，早上最多升逾8%，高見42.95元，創逾半年新高；臨近收市，滙豐股價仍升逾6%。

周二摩根士丹利（美：MS）、摩根大通（美：JPM）等美國銀行股升約半成。

高盛近期指出，滙豐從9月25日低位至今累升逾4成，跑贏恒指逾25個百分點，主要反映出市場對疫苗的樂觀情緒不斷提高，以及第三季度表現、債券收益率上升支持。

高盛續指，預計匯豐2020至2022年每股派息為0.1美元、0.3美元及0.4美元，股息率各約為2厘、6厘及8厘，再升其目標價由50元升至51元，重申「買入」評級。

高盛：派息憧憬刺激滙豐股價 節流措施成未來關鍵，詳情可見【下一頁】

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編輯：麥德銘