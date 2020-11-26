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【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐

股市 15:04 2020/11/26

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滙豐股價周三重上40元以上，歐洲央行擬准銀行明年恢復派息。

外電引述歐洲央行一名高級官員指，若歐元區銀行能說服監管機構，其資產負債表強勁，足以抵禦疫情所帶來的經濟及金融影響，明年起獲准恢復派息，意味滙豐HSBC （00005） 及渣打 （02888） 明年有望恢復派息。受消息刺激，滙豐昨日一度急漲8%逼近43元，惟今日股價即見回吐，最新報42.2元跌約0.4%。

滙豐今日股價受壓，早段低見41.2元，最多跌2.7%。滙豐昨日受股息恢復消息帶動，股價一度發力升8%創逾半年新高，昨日全日升6.5%。

高盛：派息憧憬刺激滙豐股價 節流措施成未來關鍵，詳情可見【下一頁】

高盛近期指出，滙豐從9月25日低位至今累升逾4成，跑贏恒指逾25個百分點，主要反映出市場對疫苗的樂觀情緒不斷提高，以及第三季度表現、債券收益率上升支持。

高盛續指，預計匯豐2020至2022年每股派息為0.1美元、0.3美元及0.4美元，股息率各約為2厘、6厘及8厘，再升其目標價由50元升至51元，重申「買入」評級。

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編輯：麥德銘

香港股票 渣打集團（02888） 每股派息 銀行 滙豐控股（00005）

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