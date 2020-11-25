【大行報告】建銀國際睇好呢隻藍籌新貴　上調目標價38％ 潛在升幅近2成

建銀國際發表報告，指安踏體育（02020）第四季有好開始，黃金周銷售按年增長40%，加上集團推出的直面消費者（Direct to Customer）模式展開暢順，是該行的體育用品股首選，大幅上調目標價38%至129.8元，潛在升幅18%。

安踏今年以來股價升57%，近日更獲納入為恒指成分股，股價亦正式晉身「紅底股」，風頭一時無兩。建銀報告繼續睇好安踏表現，指出黃金周（10月1至8日）銷售按年增40%；其次在「雙十一」活動中，集團錄得28.4億元成交金額（GMV），按年大升53%，創下紀錄新高。

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集團旗下FILA在第三季錄得20%至25%按年銷售增長，抵銷了「安踏」品牌的低單位數銷售。不過，歐洲及美國因新冠疫情而再次封鎖，或會對集團另一品牌Amber Sports帶來影響。總合而言，由於集團採取成本控制控措，相信對盈利影響屬可控範圍。

報告認為，安踏最近推出直面消費者模式後，初步已接管了1,000間分店，是原定目標2,100間分店約一半，預期在2020年底前將再接管400至500間分店，在2021年第一季將可完成整個接管目標。估計對短期盈利會有一點影響，但已反映在該行所做的盈利預測。

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該行略為調低安踏2020及2021盈利預測約6%及14%，但考慮到中國消費市場強勁復甦，加上集團在Amber Sports虧損會減少，估計安踏2020年盈利仍將按年增長49%。以2021年PE 40倍計算，該行把安踏目標價由94.3元上調至129.8元，重申「跑贏大市」評級。

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記者：李兆明