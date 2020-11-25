【港股市況】恒生指數早段升近400點　滙豐升逾7%重上42元（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚造好，道指創新高，升454點企30000點。行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，料會聚焦中央惠港措施，宜留意相關發展。恒生指數開報26819點，高開231點。小米 （01810） 績後逆市跌逾2%；滙豐 （00005） 升逾3%。

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即市走勢：

【10：25】施政報告公布前，地產股造好，恒地 （00012） 升近4%；新地 （00016） 升近3%；新世界 （00017） 升逾4%；信置 （00083） 升近0.4%；長實 （01113） 升近1.5%。

【10：22】滙豐 （00005） 升幅進一步擴大至逾7%，高見42.95元。

【10：20】恒生科技指數跌53點或近0.7%，報8053點。

【10：15】中興 （00763） 跌逾4%，低見20.35元。中興通訊收到深交所問詢函，要求其說明配股集資26億元人民幣的必要性。

【中興股價】中興通訊被深交所問詢 要求說明配股集資26億元必要性

【10：08】內險股造好，國壽 （02628） 升逾2%；平保 （02318） 升近2%；財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升6%。

【10：07】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見26元。

【09：57】港股升幅收窄至300點以下，恒指升283點，報26871點。

【09：55】中教控股 （00839） 績後升逾2%。中教控股全年純利按年升6.8%至6.33億元人民幣。

【業績】中教績後升近2% 財年核心盈利按年升29% 末期息增54%至13.9仙

【09：53】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 暫無升跌；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 升近0.1%；小米 （01810） 績後跌逾2%。

【09：50】港交所 （00388） 升逾1%，報396.6元，早段曾高見398元創新高。

【09：48】周大福 （01929） 升逾6%，高見10.5元。截至9月底止6個月，周大福純利按年增加45.6%至22.3億元。周大福董事總經理黃紹基表示，雖然疫情未消退，但預期本地市場已觸底。

【周大福股價】周大福升近6% 稱本地消費市場已觸底

【09：46】部分車股逆市回吐，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 跌0.8%。

【09：39】油價隔晚造好，紐約期油升逾4%，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升逾4%；中石化 （00386） 升半成。

【09：38】港股早段升近400點，上試27000點。

【09：37】滙豐 （00005） 升近6%，高見42.1元。

【滙豐股價】滙豐發力升6%見42元 高盛料明年股息率達6厘

【09：36】ESR （01821） 跌逾4%，ESR股東擬配售至少1.38億股。

【配股潮】ESR股東擬配售至少1.38億股 ESR低開逾4%

【09：20】恒指開報26819點，高開231點。小米 （01810） 績後逆市跌逾2%；滙豐 （00005） 升逾3%。

【小米業績】小米上季收入、盈利創歷史新高 小米績後跌逾1%（第二版）

【09：17】期指高開168點，報26785點。

【09：02】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】華潤萬象生活 （01209） 今日（25日）起至下周二招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元，

【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股 一手入場費4505元

【08：51】京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （06618） 明日起招股。招股價62.8元至70.58元，集資最多269.6億元。每手50股，入場費3565元。

【新股IPO】京東健康6618明日起招股集資最多270億元 入場費3565元

【08：34】恒指黑期升約240點，報26794點；道指期貨升129點，報30127點。

【07：50】中國宏橋 （01378） 配售3.075億股，每股配售價6.3元，較上日收市價7.32元折讓13.9%，所得款項淨額約為19億元。

【配股潮】中國宏橋折讓近14%配股 淨籌19億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升1.58元或近4%；騰訊 （00700） ADR折合報587.51元，升3.51元或0.6%。

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【07：30】美國啟動總統權力交接，賓夕法尼亞州確認拜登勝選，加上有傳儲局前主席耶倫獲提名出任財長，道指創新高，道指收報30046點，升454點或1.54%。標指收報3635點，升57點或1.62%，同創收市新高；納指收報12036點，升156點或1.31%。以小型股為主的羅素2000指數亦創新高，升1.98%。

港股ADR收報26920點，升332點。恒指夜期表現反覆，收市升63點，收報26680點，高水92點。

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責任編輯︰梁浩碩