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【港股市況】恒指黑期升約240點　道指期貨升129點（不斷更新）

股市 08:47 2020/11/25

分享：

港股市況不斷更新

美股隔晚造好，道指創新高，升454點企30000點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開332點，恒指料開報26920點。滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升1.58元或近4%；騰訊 （00700） ADR折合報587.51元，升3.51元或0.6%。行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，料會聚焦中央惠港措施，宜留意相關發展。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【08：34】恒指黑期升約240點，報26794點；道指期貨升129點，報30127點。

【07：50】中國宏橋  （01378） 配售3.075億股，每股配售價6.3元，較上日收市價7.32元折讓13.9%，所得款項淨額約為19億元。

【配股潮】中國宏橋折讓近14%配股　淨籌19億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升1.58元或近4%；騰訊 （00700） ADR折合報587.51元，升3.51元或0.6%。

更多ADR收市

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    +3
    +2

【07：30】美國啟動總統權力交接，賓夕法尼亞州確認拜登勝選，加上有傳儲局前主席耶倫獲提名出任財長，道指創新高，道指收報30046點，升454點或1.54%。標指收報3635點，升57點或1.62%，同創收市新高；納指收報12036點，升156點或1.31%。以小型股為主的羅素2000指數亦創新高，升1.98%。

港股ADR收報26920點，升332點。恒指夜期表現反覆，收市升63點，收報26680點，高水92點。

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短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

期貨 ADR 騰訊控股（00700） 恒指夜期 滙豐控股（00005） 施政報告 恒生指數 港股ADR
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