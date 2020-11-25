【恒指夜期】滙豐倫敦股價及ADR跌幅收窄　夜期跌26點　中概車股急插（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，恒生指數開報26819點，高開231點，曾升逾400點觸27000點水平，惟未能企穩，午後升幅顯著收窄，一度僅升3點，恒生指數收報26669點，升81點。滙豐 （00005） 撐市升逾6%；港交所 （00388） 創新高後倒跌逾2%。科技股下挫，騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾3%。

滙豐在港升6.5%，創7個月高位後，股價於外圍回吐，滙豐倫敦股價較港收市價跌約2%，滙豐ADR盤前較港低2.3%。

ADR盤前報價（22：30美股開市，22：45更新盤中價）

盤前 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 42.35 -2.3% 騰訊ADR 575.83 +0.5% 阿里巴巴ADR 267.09 +0.03% 網易ADR 149.14 +0.2% 京東ADR 341.56 -0.4%

盤前 最新 變幅 蔚來汽車 49.34 -7.9% 小鵬汽車 64.30 -9.1% 理想汽車 39.34 -10.5%

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【施政報告2020】未盈利生科股科創板A股納互聯互通 未提第二上市中概股、阿里迎北水未有期（第三版）

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即市走勢：

【21：51】阿里健康上半財年虧轉盈 賺2.8億人幣不派息

【21：51】耀才上半財年多賺63.6%不派息 耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量大增5倍

【21：25】夜期跌26點

【20：12】瑞信料港股「慢牛市」可持續 恒指未來12個月目標28000點

【20：09】恒指夜期幅收窄至15點，報26630點，低水40點。

【19：07】恒指夜期跌82點，報26563點，低水107點。

【18：53】夜期跌69點

【18：33】夜期跌49點

【16：10】恒生指數收報26669點，升81點。滙豐 （00005） 撐市升逾6%；港交所 （00388） 創新高後倒跌逾2%。科技股下挫，騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前升49點，報26637點。

【15：50】黃金相關股受惠金價下跌，紫金 （02899） 跌逾6%；中國黃金國際 （02099） 跌逾8%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；招金 （01818） 跌近2%。

【金礦股】現貨金曾跌穿1800美元 金礦股受壓紫金挫7%

【15：48】京東健康招股前，線上醫療股急回吐，平安好醫生 （01833） 跌逾7%，低見89.05元。

【異動股】京東健康招股前夕 平安好醫生挫逾8%失牛熊線

【15：27】恒指尾市升約24點，報26612點。

【15：14】滙豐 （00005） 撐市，股價升半成企42元，個股貢獻大市約125點。

【15：01】內地股市向下，上證跌1.2%；深證跌近1.8%；創業板指跌2.2%。

【15：00】期指率先倒跌，報26613點，跌4點。

【14：46】亞信科技 （01675） 升逾3%。市場消息指，中信資本計劃斥資18億美元將亞信科技私有化。

【14：43】中芯國際 （00981） 挫近半成，低見21.6元。

【14：31】港股僅升約50點。

【14：29】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌逾2%。

【14：20】滙豐 （00005） 升幅於6%以下，滙豐升5.9%，報42.1元。

【13：59】港股升幅收窄至約80點，報26669點。

【13：48】恒生科技指數跌213點或2.6%，報7893點。

【13：43】本港地產股午後個別發展，恒地 （00012） 升逾3%；新地 （00016） 升0.8%；新世界 （00017） 升逾3%；信置 （00083） 倒跌近1%；長實 （01113） 跌0.1%。

【13：42】除恒大汽車 （00708） 外，比亞迪 （01211） 跌近4%；吉利 （00175） 跌逾2%。

【13：38】恒大汽車 （00708） 曾挫一成，低見21.4元，最新報22.05元，跌逾8%。

【13：35】中國動向 （03818） 績後升逾8%，高見0.89元。

【13：22】科技股逆市挫，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%，回落至300元以下水平；小米 （01810） 績後挫半成，低見25.7元。

【13：21】大市升幅進一步收窄至約100點，報26693點。

【13：08】大市午後升幅收窄至約160點，報26750點。

【13：06】美聯工商舖 （00459） 午後抽升逾17%；美聯 （01200） 則跌9%。行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，落實撤銷自2013年實行的非住宅物業雙倍從價印花稅，11月26日生效。

【施政報告2020】非住宅物業撤雙倍從價印花稅、26日生效 住宅不減辣

【13：02】港交所 （00388） 跌幅擴大至2%，低見384元。

【13：00】港股午後初段升約200點，報26791點，升203點。

【12：49】國藥控股 （01099） 母公司國藥集團副總經理石晟怡向媒體透露，國藥集團已經向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。

【中國新冠疫苗】國藥母企向藥監局提交新冠疫苗上市申請 國藥控股升逾7%

【12：45】中國動向 （03818） 公布，截至9月底止6個月純利增長4.9倍至11.16億元人民幣。

【體育用品股】中國動向半年純利增長4.9倍至11.6億元人幣 持續關閉低效店舖

【12：44】恒指黑期升約300點，報26854點。

【12：00】恒指中午收報26814點，升226點，未企穩二萬七。滙豐 （00005） 升逾6%，重上42元；港交所 （00388） 創新高後倒跌1%；小米 （01810） 績後跌逾3%。

【滙豐股價】滙豐曾升8% 近千個獲利盤排隊43元沽貨止賺

【小米股價】大和降小米評級至「持有」 股價已反映市場較高期望

【11：55】港交所 （00388） 高見398.4元新高後，倒跌近1%。林鄭月娥在宣讀施政報告的開場時稱，擬逐步擴大互聯互通，會逐步加入未盈利生物科技股份，也會納入科創板A股股份，惟未有提及第二上市的中概股。

【11：48】港股未企穩二萬七，中午收市前升約270點，報26857點。

【11：20】恒大汽車 （00708） 跌逾6%。

【11：13】港股升逾400點，重上27000點水平，報27032點，升444點。

【11：04】恒大汽車 （00708） 跌幅擴大至逾3%，低見23.25元。

【10：59】恒大汽車 （00708） 跌逾2%。發改委調查各地新能源車投資，摸底恒大和寶能相關項目發改委調查新能源汽車投資情況。

【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資 恒大汽車跌7%

【10：51】卡姆丹克 （00712） 回吐近一成，卡姆丹克昨飈升逾1倍。

【10：47】港股最新升約300點，報26888點。

【10：34】香港電視 （01137） 跌近半成，低見11.62元；CEC國際 （00759） 跌逾1%。

【10：25】施政報告公布前，地產股造好，恒地 （00012） 升近4%；新地 （00016） 升近3%；新世界 （00017） 升逾4%；信置 （00083） 升近0.4%；長實 （01113） 升近1.5%。

【10：22】滙豐 （00005） 升幅進一步擴大至逾7%，高見42.95元。

【10：20】恒生科技指數跌53點或近0.7%，報8053點。

【10：15】中興 （00763） 跌逾4%，低見20.35元。中興通訊收到深交所問詢函，要求其說明配股集資26億元人民幣的必要性。

【中興股價】中興通訊被深交所問詢 要求說明配股集資26億元必要性

【10：08】內險股造好，國壽 （02628） 升逾2%；平保 （02318） 升近2%；財險 （02328） 升逾1%；太保 （02601） 升6%。

【10：07】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見26元。

【09：57】港股升幅收窄至300點以下，恒指升283點，報26871點。

【09：55】中教控股 （00839） 績後升逾2%。中教控股全年純利按年升6.8%至6.33億元人民幣。

【業績】中教績後升近2% 財年核心盈利按年升29% 末期息增54%至13.9仙

【09：53】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 暫無升跌；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 升近0.1%；小米 （01810） 績後跌逾2%。

【09：50】港交所 （00388） 升逾1%，報396.6元，早段曾高見398元創新高。

【09：48】周大福 （01929） 升逾6%，高見10.5元。截至9月底止6個月，周大福純利按年增加45.6%至22.3億元。周大福董事總經理黃紹基表示，雖然疫情未消退，但預期本地市場已觸底。

【周大福股價】周大福升近6% 稱本地消費市場已觸底

【09：46】部分車股逆市回吐，比亞迪 （01211） 跌逾1%；吉利 （00175） 跌0.8%。

【09：39】油價隔晚造好，紐約期油升逾4%，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升逾4%；中石化 （00386） 升半成。

【09：38】港股早段升近400點，上試27000點。

【09：37】滙豐 （00005） 升近6%，高見42.1元。

【滙豐股價】滙豐發力升6%見42元 高盛料明年股息率達6厘

【09：36】ESR （01821） 跌逾4%，ESR股東擬配售至少1.38億股。

【配股潮】ESR股東擬配售至少1.38億股 ESR低開逾4%

【09：20】恒指開報26819點，高開231點。小米 （01810） 績後逆市跌逾2%；滙豐 （00005） 升逾3%。

【小米業績】小米上季收入、盈利創歷史新高 小米績後跌逾1%（第二版）

【09：17】期指高開168點，報26785點。

【09：02】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：54】華潤萬象生活 （01209） 今日（25日）起至下周二招股，招股價介乎18.6元至22.3元，一手（200股）入場費4505元，

【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股 一手入場費4505元

【08：51】京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （06618） 明日起招股。招股價62.8元至70.58元，集資最多269.6億元。每手50股，入場費3565元。

【新股IPO】京東健康6618明日起招股集資最多270億元 入場費3565元

【08：34】恒指黑期升約240點，報26794點；道指期貨升129點，報30127點。

【07：50】中國宏橋 （01378） 配售3.075億股，每股配售價6.3元，較上日收市價7.32元折讓13.9%，所得款項淨額約為19億元。

【配股潮】中國宏橋折讓近14%配股 淨籌19億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.33元，升1.58元或近4%；騰訊 （00700） ADR折合報587.51元，升3.51元或0.6%。

更多ADR收市

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【07：30】美國啟動總統權力交接，賓夕法尼亞州確認拜登勝選，加上有傳儲局前主席耶倫獲提名出任財長，道指創新高，道指收報30046點，升454點或1.54%。標指收報3635點，升57點或1.62%，同創收市新高；納指收報12036點，升156點或1.31%。以小型股為主的羅素2000指數亦創新高，升1.98%。

港股ADR收報26920點，升332點。恒指夜期表現反覆，收市升63點，收報26680點，高水92點。

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責任編輯︰梁浩碩