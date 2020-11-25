【施政報告2020】資助港青大灣區實習　落馬洲變一地兩檢

▲ 行政長官林鄭月娥今早11時將在立法會宣讀報告，由於有足夠社交距離，她將不戴口罩宣讀，料兩小時讀完。

行政長官林鄭月娥今日發表任內第4份《施政報告》，料會聚焦中央惠港措施。據悉，報告在金融互聯互通、創科、強化大灣區機場合作、便利大灣區港人、防疫等，都有新政策出台。

資助港青到大灣區工作

《施政報告》其中一個重點為大灣區，其中一項措施是「大灣區青年就業計畫」，當局將資助港青以配對形式到大灣區實習 。據悉，名大企業均已表示感興趣提供職位，包括內地科網巨企騰訊 （00700） 。該計劃將由勞工及福利局牽頭作跨部門籌備，初步構思為期約一年，涉及職位種類包括科技、金融業等。

落馬洲變一地兩檢 騰出地拓創科

另外，《施政報告》料會提及便利通關的措施。深圳皇崗口岸新旅檢大樓預計2022年落成，並預留約40萬呎作為香港口岸區，用作一地兩檢。消息人士指，落馬洲口岸以貨運為主，客運為輔，將來取消貨運後，新大樓將成為純粹的旅檢口岸，並由蓮塘口岸取代落馬洲的貨運功能。據了解，港府計劃向立法會提交文件落實一地兩檢。消息估計，由於已有深圳灣口岸的先例，料立法會闖關難度不大。

消息透露， 落馬洲口岸及貨運場騰空後，港府打算配合毗連的河套「港深創新及科技園」，進一步發展創科產業，不排除建成「園區二期」。

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編輯：吳敏芳

