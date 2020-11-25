【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診累計突破6000萬 美國新增15萬
股市 08:15 2020/11/25
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月25日早上8時，全球累計60,162,564宗新冠肺炎確診病例，較上日增加333,142宗。累計1,414,415死亡個案，較上日增加7,824宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|159,295
|12,945,466
|265,826
|意大利
|23,227
|1,455,022
|51,306
|英國
|11,329
|1,542,610
|55,935
|西班牙
|7,221
|1,614,126
|43,668
|法國
|9,386
|2,205,326
|50,319
|德國
|8,631
|962,906
|14,965
|中國
|0
|86,464
|4,634
|香港
|0
|5,782
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩