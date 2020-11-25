▲ 【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診累計突破6000萬 美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月25日早上8時，全球累計60,162,564宗新冠肺炎確診病例，較上日增加333,142宗。累計1,414,415死亡個案，較上日增加7,824宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 159,295 12,945,466 265,826 意大利 23,227 1,455,022 51,306 英國 11,329 1,542,610 55,935 西班牙 7,221 1,614,126 43,668 法國 9,386 2,205,326 50,319 德國 8,631 962,906 14,965 中國 0 86,464 4,634 香港 0 5,782 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩