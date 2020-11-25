  • 22°C
香港時間 : 20201125日 (三) 08:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診累計突破6000萬　美國新增15萬

股市 08:15 2020/11/25

分享：

【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診累計突破6000萬　美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月25日早上8時，全球累計60,162,564宗新冠肺炎確診病例，較上日增加333,142宗。累計1,414,415死亡個案，較上日增加7,824宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 159,295 12,945,466 265,826
意大利 23,227 1,455,022 51,306
英國 11,329 1,542,610 55,935
西班牙 7,221 1,614,126 43,668
法國 9,386 2,205,326 50,319
德國 8,631 962,906 14,965
中國 0 86,464 4,634
香港 0 5,782 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%油股ADR漲　恒指夜期收市升63點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%油股ADR漲　恒指夜期收市升63點（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209周三招股　一手入場費4505元
【限聚令收緊】今日新增80宗確診個案　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會　26日生效
【限聚令收緊】今日新增80宗確診個案　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會　26日生效
【新股IPO】京東健康周四招股　傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版）
【新股IPO】京東健康周四招股　傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版）