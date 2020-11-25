【開市9點半】餐廳須申請安心出行　環球股市未憂疫情　滙豐ADR再越40元關口

（1）今日特首公布施政報告。本港疫情惡化，餐廳須設安心出行二維碼，讓市民可以掃QR Code，以記錄到訪地方，以獲知感染風險的通知，不過，股市未見憂慮情緒，相反，正逐步反映有疫苗下，經濟活動得以恢復的預期，加上美國總統換屆手續啟動，環球股市大升，滙豐 （00005） ADR升越40元關口，油股ADR及航空股ADR上漲，預期港股傳統股繼續發力。

即睇開市9點半重點：

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【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」 林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%油股ADR漲 恒指夜期收市升63點（不斷更新）

【美股收市】道指首越3萬關 飆454點創新高 納指升穿12000

（2）阿里巴巴要獲得批准可讓北水買貨，市場一般同意李小加所說，只是遲早問題，所以當有消息傳出，資金便跟隨買入，不過，若北水可買，究竟會買幾多？

【互聯互通】阿里巴巴倘北水可買 會買幾多錢？

（3）花旗料公用股預測股息率平均為4.8厘，投資首選中電 （00002） 及粵海投資 （00270） 。

【收息股】花旗三大原因看好香港公用股、股息率平均4.8厘 首選哪兩隻？

（4）雖然第四波疫情爆發，本地零售業的代表周大福，仍看好聖誕節等傳統消息旺季。

【周大福業績】周大福：本地消費市場已觸底 料港澳下半財年業務有改善

（5）滙豐股價外圍率先突破40元關，證券行高盛預期，滙豐股價能否繼續跑贏愈趨取決於其成本控制能力，以及宏觀經濟改善情況。

【滙豐股價】高盛：派息憧憬刺激滙豐股價 節流措施成未來關鍵

（6）神奇電動車股Tesla獲環球投資界力捧，上周二升8%，上周三升10%，周一升6.6%，今晨再升6.4%，收報555.38美元，分析師估可升到1000美元，難以置信。

【Tesla】Tesla升不停市值突破5000億美元 Wedbush分析師最樂觀看1000美元

（7）Tesla大升，在美國上市的中概車股蔚來、小鵬及理想近期亦大升，不過，3中概車股的銷售數暫時一般。

【電動車股】蔚來、小鵬、理想市值合計近1.3萬億 惟上月汽車交付量不足1.2萬部

（8）小米業績公布，一如市場預期的亮麗，智能手機出貨量創新高，小米集團總裁王翔表示，對第四季度智能手機出貨仍非常有信心，但預計面臨零部件供應短缺挑戰，甚至可能持續至明年，會與供應商配合，盡量滿足市場需求。

【小米業績】小米上季收入、盈利創歷史新高 「華為拆售榮耀不影響小米策略」（第二版）

（9）中興通訊購回國家集成電路產業投資基金的中興微電子股權交易，正逐步推進，國家集成電路產業投資基金以財政部為主要股東，不過，卻突然收到深交所問詢函，質疑中興配股集資的必要性。

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉