【美股收市】道指首越3萬關  飆454點創新高 納指升穿12000

美國啟動總統權力交接，賓夕法尼亞州確認民主黨拜登（Joe Biden）勝選，加上有傳聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）獲提名出任財長，市場憧憬大規模財政刺激，美股昨高開高走，道指首次攀越3萬點心理大關，升幅最多擴大至超過500點，創歷史新高；電動車生產商特斯拉(Tesla)市值更首度突破5000億美元。

疫苗利好消息接二連三，不明朗因素消退，利好航空及旅遊、石油及銀行股；道指收報30046點，升454點或1.54%。標指收報3635點，升57點或1.62%，同創收市新高；納指收報12036點，升156點或1.31%。以小型股為主的羅素2000指數亦創新高，升1.98%。

特斯拉抽升6.43%，報555.38美元，年內累漲5.5倍。Salesforce、蘋果、微軟今年來分別累升59%、56%、35%，為道指表現最好的成分股。

美國官員披露，一旦監管機構批准首款新冠疫苗可作緊急使用，首批分派的疫苗數量為640萬劑。輝瑞藥廠上周已經向美國食品及藥物管理局(FDA)提出申請，尋求其疫苗獲准可作緊急使用。FDA專家委員會將於12月10日開會評估申請。

拜登周二正式公布其內閣人選，表示美國已經準備好重新成為全球政治舞台的領導者。他重申將與盟友合作，共同應對國際挑戰。

市場避險情緒降溫，美滙偏軟，尾段跌0.31%，至92.214近3個月低位。金價周二連續第2天下滑，跌至4個月新低。紐約期金收市跌1.8%，每盎斯報1810.9美元。

油價造好，紐約期油一度漲4.5%，逾8個月來首觸及45美元關。同時，近期熱炒的比特幣升穿1.9萬美元大關，逼近歷史高位。

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責任編輯：柯志宏