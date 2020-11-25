【業績】中教績後回吐1%　財年核心盈利按年升29%　計劃併購最少2所高校

▲ 中教截至8月底財年收入按年增長37%至26.8億元。

中教控股 （00839） 公佈截至8月底年度業績，收入按年增長37%至26.8億元（人民幣，下同），純利按年升6.8%至6.33億元，剔除匯兌收益、可換股債券的公平值變動等影響的經調整純利按年增長28.7%至9.8億元。中教建議派發末期股息每股13.9港仙，按年增加54%。

中教績後回吐，半日升轉跌，挫不足1%，現價報15.2元，成交6550萬元。

計劃每年收購最少2所學校 海外大學新生逆勢增長

中教控股首席財務官莫貴標於業績電話會上表示，集團旗下有3所獨立院校獲批轉為全民辦學校，之後不用再支付管理費，這部分開支佔學費收入的8%至20%。

莫貴標透露，集團計劃併購2至3所容量規模在1萬名學生左右的高等院校，且主要集中在高增長地區，尤其是大灣區。他解釋，廣東省為全國人口最多的省份、GDP增長快速，惟入學毛率約40%低於全國平均水平，故長遠看好該地區的高校發展。他補充，集團目前約有10所標的學校正在深入評估，以境內高等院校為主，而境外僅有澳洲及英國兩所。

投資者關係總監郭盈瑩表示，集團20/21學年新增學生人數逾4.4萬人，按年增長57%。今年新冠肺炎疫情全球蔓延，她表示，年初疫情爆發，集團併購的澳洲大學的招生人數並未因此減少，反而有逆勢增長趨勢，新生人數較2018年同期多40%，招生人數增加20%。主要由於該學校以東南亞留學生為主，中國留學生佔比少於5%。

因疫情一次性退還住宿費逾6500萬元

中教控股因疫情，一次性退還住宿費約6515.5萬元。中教今日收報15.34元，升2.3%，成交5150萬元。

收入方面，高等教育分部收入按年增長36.5%至17.44億元，主要受惠在校學生人數及學費的內生增長以及兩所新增學校併表。職業教育分部收入按年增加8.7%至7.36億元，新增的國際教育分部收入錄得1.97億元。

截至8月底，中教控股擁有約18萬學生，提供12個碩士課程、238個普通本科課程、71個普通專科課程、151個職業教育課程及115個繼續教育課程。

（第二版：新增管理層發言）

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編輯：陳健婷、陳華