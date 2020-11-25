【業績】中教績後升近2%　財年核心盈利按年升29% 末期息增54%至13.9仙

▲ 中教截至8月底財年收入按年增長37%至26.8億元。

中教控股 （00839） 公佈截至8月底年度業績，收入按年增長37%至26.8億元（人民幣，下同），純利按年升6.8%至6.33億元，剔除匯兌收益、可換股債券的公平值變動等影響的經調整純利按年增長28.7%至9.8億元。中教建議派發末期股息每股13.9港仙，按年增加54%。

中教績後今天早市升1.83%，現價報15.62元，成交3013萬元。

中教因疫情，一次性退還住宿費約6515.5萬元。中教今日收報15.34元，升2.3%，成交5150萬元。

收入方面，高等教育分部收入按年增長36.5%至17.44億元，主要受惠在校學生人數及學費的內生增長以及兩所新增學校併表。職業教育分部收入按年增加8.7%至7.36億元，新增的國際教育分部收入錄得1.97億元。

截至8月底，中教擁有約18萬學生，提供12個碩士課程、238個普通本科課程、71個普通專科課程、151個職業教育課程及115個繼續教育課程。

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編輯：陳健婷