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【美股焦點】美股續炒經濟復甦　道指逼近三萬點大關

股樓投資 23:39 2020/11/24

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本周二（24日）美股開市續升，航空、金融、旅遊相關板塊造好。三大指數當中，道指走勢最佳，暫報升1.32%或378點，接近三萬點大關；標指升33點或0.92%；以科技股為主的納指走勢相對較弱，微升37點或0.31%。

【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間【下一頁

除了受到新冠疫苗進展良好影響外，民主黨候選人拜登（Joe Biden）或將提名聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）出任下一任財長，亦有助提振股市，市場憧憬一旦耶倫當選，將會致力於促進美國國會就新的經濟刺激方案達成共識。

耶倫曾獲在奧巴馬（Barack Obama）任期內擔任聯儲局副主席，2014年又接替伯南克（Ben Shalom Bernanke）成為聯儲局主席，直到2018年2月任滿離職。現年74歲的她被視為出任財長的合適人選，此前她曾主張政府增加開支，帶領美國走出疫情帶來的經濟衰退，外媒指她有望獲得參議院共和黨議員支持其提名。

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