【中興股價】中興通訊被深交所問詢 要求說明配股集資26億元必要性

▲ 中興通訊收到深交所問詢函，要求其說明配股集資26億元人民幣的必要性。

中興通訊 （00763） （深：000063）早前宣布擬以發行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計持有的中興微電子18.8219%股權，交易完成後中興通訊將持有中興微電子100%股權。同時，中興通訊擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份籌集配套資金不超過26.1億元（人民幣，下同），用於5G關鍵芯片研發項目和補充流動資金項目，後者佔比不超過50%。

中興通訊今日收到深交所問詢函。深交所表示，截至9月底中興賬面貨幣資金餘額為435億元，資產負債率為72.92%，本次募集配套資金與前次非公開發行股票時間間隔較短，要求中興說明募集配套資金的必要性、其中50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性。

深交所同時表示，匯通融信、恒健欣芯分別於去年12月、今年9月成立，無具體經營業務，不存在最近兩年財務數據，要求公司進一步披露兩間公司的股權結構，並核實說明26億元合作款項的資金來源以及是否涉及公司或關聯方直接或間接提供資助。

此外，中興微電子收入主要來自芯片產品及技術服務，深交所要求中興說明中星微電子銷售業務是否對其存在重大依賴，對中興微電子估值是否合理。

中興H股今日收報21.4元，升6.5%，成交4.4億元；A股收報36.58元人民幣，升2.3%。

相關文章：

【中興業績】中興股價跌逾4% 第三季少賺近7成至8.5億人幣

【中國晶片】國家集成電路突退出中興微電子 中興擬33億元回購、上周減持中芯（第二版）

編輯：陳健婷