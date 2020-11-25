【中興股價】中興通訊中美監管夾擊曾跌逾4%　深交所質疑集資必要、美國FCC批危害國安

▲ 中興通訊收到深交所問詢函，要求其說明配股集資26億元人民幣的必要性。

中興通訊 （00763） （深：000063）受中國、美國監管壓力，美國聯邦通訊委員會（FCC）最新駁回中興通訊上訴，維持認為中興危及國家安全的觀點不變。另外，中興通訊被深交所質疑集資必要性。中興通訊今早股價一度跌逾4%，低見20.35元，最新報20.6元，跌3.7%，成交1.3億元。

美國FCC在6月裁定華為與中興對美國通訊網絡存在危及國家安全威脅，因而禁止獲美國政府資金的美國企業購買兩間中企的產品。華為與中興提出上訴，華為上訴料於12月11日有裁決。

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深交所質疑集資必要性 要求中興解釋

收到深交所問詢函。深交所表示，截至9月底中興賬面貨幣資金餘額為435億元（人民幣，下同），資產負債率為72.92%，本次募集配套資金與前次非公開發行股票時間間隔較短，要求中興說明募集配套資金的必要性、其中50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性。

中興通訊早前宣布擬以發行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計持有的中興微電子18.8219%股權，交易完成後中興通訊將持有中興微電子100%股權。同時，中興通訊擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份籌集配套資金不超過26.1億元，用於5G關鍵芯片研發項目和補充流動資金項目，後者佔比不超過50%。

深交所同時表示，匯通融信、恒健欣芯分別於去年12月、今年9月成立，無具體經營業務，不存在最近兩年財務數據，要求公司進一步披露兩間公司的股權結構，並核實說明26億元合作款項的資金來源以及是否涉及公司或關聯方直接或間接提供資助。

此外，中興微電子收入主要來自芯片產品及技術服務，深交所要求中興說明中星微電子銷售業務是否對其存在重大依賴，對中興微電子估值是否合理。

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編輯：陳健婷