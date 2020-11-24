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【虛擬貨幣】比特幣升穿19000美元　直逼歷史高位　投資專家點睇？

股樓投資 23:10 2020/11/24

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比特幣近期走勢凌厲，上周企穩17,000美元後，本周再創近三年來新高。根據Coindesk數據，截止周二（24日）晚10時40分，比特幣報19,239.6美元，逼近歷史高位的19,665美元。若以去年12月31日收市7251.28美元計算，比特幣年內已經升逾1.64倍。

比特幣價格正逼近歷史高位（數據來源：Coindesk）

【虛擬貨幣】科網女股神Catherine Wood睇好比特幣　有條件升至50萬美元【下一頁

於2017年升浪不同的是，今次有更多機構支持虛擬貨幣。第三方支付平台PayPal（PYPL）早前宣布，讓美國合資格用戶購買、持有及出售比特幣等主流虛擬貨幣，包括比特幣、以太幣、比特幣現金以及萊特幣等，而且直接整合至PayPal帳戶。

資產管理公司Ark Invest創辦人、有「科技女股神」之稱的Catherine Wood此前曾稱，比特幣的升勢只是剛開始，未來如能吸引更多機構投資者參與，日後或有機會升至40萬美元至50萬美元。

不過橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio）則提醒投資者，比特幣價格波動大，不宜當作儲備財富的工具，並指一旦比特幣對對政府主導的貨幣構成威脅，有可能會遭取締。他早前曾對比特幣升勢表示質疑，上周二（17日）又指自己可能忽略了一些事實，樂意接受指正。

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