【互聯互通】阿里巴巴倘北水可買　會買幾多錢？

滬港通自2014年11月17日推出，至今已面世6周年，市場消息指，特首施政報告將宣布北水可透過滬深股通，買入第二上市股份，阿里巴巴 （09988） 及港交所 （00388） 股價即升2.3%及4%，成交分別112億及35億元，足見市場反應。若消息屬實，北水會買幾多阿里巴巴？

據聯交所資料披露，北水持有港股634隻，按昨日收市價計，持股總市值達1.92萬億元。其中，北水持有騰訊 （00700） 2341億元，佔北水總貨值12.2%，建行 （00939） 佔8.2%、美團 （03690） 佔6%、工行 （01398） 佔5.9%、滙豐 （00005） 及小米 （01810） 佔4%及3.4%。

股份 北水貨值

(億元) 佔比 騰訊 2341.4 12.2% 建行 1577.4 8.2% 美團-W 1147.9 6.0% 工行 1139.5 5.9% 滙豐 765.2 4.0% 小米-Ｗ 645.5 3.4%

北水持倉與港股市值排名相近，所謂北水，投資界普遍認為是以機構投資者為主，其重倉持股亦是大市值股份。綜合市場推測，市值高達5.8萬億港元的阿里巴巴，預期北水持倉水平介乎騰訊與美團之間，合理估算可達1成。雖然北水不會一日立即瘋狂買貨，但若逐日買貨，則形成長遠利好。

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記者：譚志偉