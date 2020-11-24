【互聯互通】阿里巴巴倘北水可買　會買幾多錢？

下一篇文章
【電動車股】蔚來小鵬理想市值合計近1.3萬億 惟上月汽車交付量不足1.2萬部
滬港通自2014年11月17日推出，至今已面世6周年，市場消息指，特首施政報告將宣布北水可透過滬深股通，買入第二上市股份，阿里巴巴 （09988） 及港交所 （00388） 股價即升2.3%及4%，成交分別112億及35億元，足見市場反應。若消息屬實，北水會買幾多阿里巴巴？
據聯交所資料披露，北水持有港股634隻，按昨日收市價計，持股總市值達1.92萬億元。其中，北水持有騰訊 （00700） 2341億元，佔北水總貨值12.2%，建行 （00939） 佔8.2%、美團 （03690） 佔6%、工行 （01398） 佔5.9%、滙豐 （00005） 及小米 （01810） 佔4%及3.4%。
|股份
|北水貨值
(億元)
|佔比
|騰訊
|2341.4
|12.2%
|建行
|1577.4
|8.2%
|美團-W
|1147.9
|6.0%
|工行
|1139.5
|5.9%
|滙豐
|765.2
|4.0%
|小米-Ｗ
|645.5
|3.4%
北水持倉與港股市值排名相近，所謂北水，投資界普遍認為是以機構投資者為主，其重倉持股亦是大市值股份。綜合市場推測，市值高達5.8萬億港元的阿里巴巴，預期北水持倉水平介乎騰訊與美團之間，合理估算可達1成。雖然北水不會一日立即瘋狂買貨，但若逐日買貨，則形成長遠利好。
相關文章：
【螞蟻上市觸礁】阿里巴巴張勇：平台經濟諮詢及時和必要 中國科網巨頭得益於政策、時代
記者：譚志偉