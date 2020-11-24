  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 22:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車股】蔚來小鵬理想市值合計近1.3萬億　惟上月汽車交付量不足1.2萬部

股市 21:53 2020/11/24

分享：

蔚來汽車深受散戶投資者歡迎，今年來升幅跑贏大市。

近期電動車熱炒，除了美國電動車龍頭Tesla（美︰TSLA）外，三大中資電動車公司亦受到投資者追捧，蔚來（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）及理想（美︰LI）市值合計已達1631億美元，相當於1.27萬億港元。值得注意的是，目前全球銷量最高，年銷過千萬部車的豐田，市值僅約2319億美元。

截至周一（23日）收市，蔚來汽車市值為747億美元；小鵬汽車為519億美元；理想汽車為365億美元。根據中國汽車工業協會報告顯示，10月新能源市場表現突出，刷新中國國內單月銷售記錄。10月份新能源汽車銷售16萬輛，按年增長104.5%，按季增長13.9%。

其中，新能源乘用車銷售達14.8萬輛，按年增長113.3%，當中純電動車增速最強，按年增長128.8%，銷售量達到12.2萬輛。

在三家中資電動車企業當中，蔚來10月份的交付量為5055部，理想為3692部，小鵬為3040部；合計交付量僅11787部。蔚來股價於美股盤前升4.5%，報55.38美元；理想股價升11.1%，報43.64美元；小鵬升4.8%，報75.8美元。

相關文章︰【Tesla】Tesla升不停　Wedbush分析師最樂觀看1000美元

【美股焦點】Tesla馬斯克預告：數日內推全自動駕駛測試版本電車

編輯︰侯景成

美股 汽車 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 蔚來（美：NIO） 電動車 Tesla

上一篇文章

【互聯互通】阿里巴巴倘北水可買　會買幾多錢？

下一篇文章

【小米業績】小米上季收入、盈利創歷史新高 「華為拆售榮耀不影響小米策略」（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.9%騰訊ADR軟　恒指夜期倒跌45點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.9%騰訊ADR軟　恒指夜期倒跌45點（不斷更新）
【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用
【新股IPO】京東健康周四招股　傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版）
【新股IPO】京東健康周四招股　傳一手入場費約3565元、高瓴資本為基石投資者（第二版）
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【限聚令收緊】今日新增80宗確診個案　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會　26日生效
【限聚令收緊】今日新增80宗確診個案　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會　26日生效
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股