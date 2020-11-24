【電動車股】蔚來小鵬理想市值合計近1.3萬億　惟上月汽車交付量不足1.2萬部

▲ 蔚來汽車深受散戶投資者歡迎，今年來升幅跑贏大市。

近期電動車熱炒，除了美國電動車龍頭Tesla（美︰TSLA）外，三大中資電動車公司亦受到投資者追捧，蔚來（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）及理想（美︰LI）市值合計已達1631億美元，相當於1.27萬億港元。值得注意的是，目前全球銷量最高，年銷過千萬部車的豐田，市值僅約2319億美元。

截至周一（23日）收市，蔚來汽車市值為747億美元；小鵬汽車為519億美元；理想汽車為365億美元。根據中國汽車工業協會報告顯示，10月新能源市場表現突出，刷新中國國內單月銷售記錄。10月份新能源汽車銷售16萬輛，按年增長104.5%，按季增長13.9%。

其中，新能源乘用車銷售達14.8萬輛，按年增長113.3%，當中純電動車增速最強，按年增長128.8%，銷售量達到12.2萬輛。

在三家中資電動車企業當中，蔚來10月份的交付量為5055部，理想為3692部，小鵬為3040部；合計交付量僅11787部。蔚來股價於美股盤前升4.5%，報55.38美元；理想股價升11.1%，報43.64美元；小鵬升4.8%，報75.8美元。

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編輯︰侯景成