【聖誕節】恒隆Fashion Walk設6米高大富翁裝置　兼大抽獎送60萬元免找數簽賬額

恒隆地產聯同山頂廣場的「香港大富翁夢想世界」，推出《「賞」您成為大富翁》聖誕企劃。除了有六米高的巨型大富翁裝置，由即日起至1月3日，顧客凡於指定恒隆旗下商場消費滿港幣500元，即可參加抽獎，有機會獲得港幣60萬元免找數簽賬額及其他豐富獎品總值高達港幣100萬元。

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Fashion Walk更破天荒設置六米高的戶外巨型大富翁85周年藝術裝置， 耳熟能詳的大富翁先生從禮物盒中驚喜現身，向全港市民大派聖誕禮物。 當中Fashion Walk中庭將化身成巨型經典大富翁桌上遊戲，棋盤上除以富有節日氣氛的白色聖誕樹裝飾外，更將大富翁先生的金庫及水務局立體還原，令人彷如置身於真實的大富翁世界。

巨型金庫內有一金光閃爍的殿堂寶座，可一嘗成為大富翁的滋味，而旁邊的水管內有飛揚的紙幣，配合激昂的音效，環迴立體的設置，可感受前所未有的大富翁遊戲體驗。

由即日起至2021年1月3日，顧客凡於指定抽獎網站登記賬戶並在恒隆旗下商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場消費滿港幣500元，即可參加抽獎一次，除可即時贏取商戶禮遇外，更可參加「終極大抽獎」。參加者有機會獲贈信銀國際信用卡港幣60萬元免找數簽賬額及其他豐富獎品總值高達港幣100萬元。

每次抽獎可獲得「大富翁抽獎卡」乙張，種類包括地契、機會、 起點、水務局、巨額稅款、電燈公司、免費泊車及大富翁85周年特別卡 ，顧客可憑抽獎卡獲得不同獎賞，人人有獎，包括餐飲、消費禮券、美妝產品等，甚至有18K白金鑽石頸鏈。

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責任編輯：葉泳珊