  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 22:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】恒隆Fashion Walk設6米高大富翁裝置　兼大抽獎送60萬元免找數簽賬額

商業 09:30 2020/11/24

分享：

恒隆地產聯同山頂廣場的「香港大富翁夢想世界」，推出《「賞」您成為大富翁》聖誕企劃。除了有六米高的巨型大富翁裝置，由即日起至1月3日，顧客凡於指定恒隆旗下商場消費滿港幣500元，即可參加抽獎，有機會獲得港幣60萬元免找數簽賬額及其他豐富獎品總值高達港幣100萬元。

【聖誕節】LINE FRIENDS登陸荃灣如心廣場商場　7.5米高音樂盒陪你過聖誕

Fashion Walk更破天荒設置六米高的戶外巨型大富翁85周年藝術裝置， 耳熟能詳的大富翁先生從禮物盒中驚喜現身，向全港市民大派聖誕禮物。 當中Fashion Walk中庭將化身成巨型經典大富翁桌上遊戲，棋盤上除以富有節日氣氛的白色聖誕樹裝飾外，更將大富翁先生的金庫及水務局立體還原，令人彷如置身於真實的大富翁世界。

巨型金庫內有一金光閃爍的殿堂寶座，可一嘗成為大富翁的滋味，而旁邊的水管內有飛揚的紙幣，配合激昂的音效，環迴立體的設置，可感受前所未有的大富翁遊戲體驗。

由即日起至2021年1月3日，顧客凡於指定抽獎網站登記賬戶並在恒隆旗下商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場消費滿港幣500元，即可參加抽獎一次，除可即時贏取商戶禮遇外，更可參加「終極大抽獎」。參加者有機會獲贈信銀國際信用卡港幣60萬元免找數簽賬額及其他豐富獎品總值高達港幣100萬元。

每次抽獎可獲得「大富翁抽獎卡」乙張，種類包括地契、機會、 起點、水務局、巨額稅款、電燈公司、免費泊車及大富翁85周年特別卡 ，顧客可憑抽獎卡獲得不同獎賞，人人有獎，包括餐飲、消費禮券、美妝產品等，甚至有18K白金鑽石頸鏈。

【聖誕節】置地廣塲舉行慈善聖誕市集　夢幻聖誕樹和雪人伴你感受節日氣氛

【聖誕節】想過白色聖誕？　D2 Place設日本溫泉和飄雪場景

責任編輯：葉泳珊

美妝 商場 文娛藝術 餐飲 山頂 聖誕節 地產 信銀國際 恒隆 康怡廣場 Kornhill Plaza
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
【疫情第四波】餐飲業或必須設安心出行QR code　有業界憂慮影響生意
【限聚令收緊】派對場地協會：無聽聞租派對房跳舞　被停業不合理
【限聚令收緊】派對場地協會：無聽聞租派對房跳舞　被停業不合理
【新冠肺炎】疫情打擊生意　三菱製紙轉生產口罩不織布求生
【新冠肺炎】疫情打擊生意　三菱製紙轉生產口罩不織布求生
【疫市營商】港初創疫下營業額增7成　Black Friday大派2000元購物金
【疫市營商】港初創疫下營業額增7成　Black Friday大派2000元購物金
【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去
【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去