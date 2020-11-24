【新冠肺炎】英國宣布入境隔離期縮短至5天　帶動旅遊相關股份走高

疫情對環球各國的旅遊業打擊沈重，為了提振旅遊相關產業，英國政府本周二（24日）放寬入境隔離措施，宣布從下月15日起，經由不屬於「旅遊走廊」（Travel Corridor）名單的國家入境英國的旅客，如隔離5天之後病毒檢測為陰性，即可結束隔離。

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不過相關檢測費用需要檢測者自行承擔，收費從65英鎊到120英鎊不等，即671港元至1,239港元，檢測結果最多48小時內可獲取，這意味入境經過隔離期將縮短一半，現時入境仍須隔離14日。

自今年5月實行隔離封鎖措施以來，英國航空業幾乎處於停頓狀態，14日的隔離政策遭到航空公司批評。政策調整後，英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick airport）首席商務官Jonathan Pollard表示，這對行業而言無疑是邁出了積極的一步，他稱當民眾知道他們可以訂購假期航班，並且縮短隔離期後，消費者信心也將隨之增長。Jonathan亦補充道，推行抵達前檢測，才是開放旅遊業的最有效途徑。

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本周二隔離期縮短的消息公布後，旅遊相關股份受到提振，德國漢莎航空（Lufthansa）升逾6.9%，英國航空公司的稱持有者國際航空集團（International Consolidated Airlines）亦升近5%。

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