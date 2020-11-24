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【Tesla】Tesla升不停市值突破5000億美元　Wedbush分析師最樂觀看1000美元

股市 23:18 2020/11/24

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Wedbush分析師Dan Ives周一將Tesla「最牛」目標價提升25%至1000美元。

Tesla繼續熱炒，Wedbush分析師Dan Ives周一將Tesla「最牛」目標價提升25%至1000美元，Tesla基本目標價亦升至560美元，評級「中性」。Ives認為，雖然售價較低的Model 3仍是Tesla的核心引擎，但新款Model Y及Cybertruck的設計，將助Tesla最快於2023年甚至2022年，便能達成交付百萬輛電動車的目標。

Tela股價現升逾3%，報537.3美，市值達5094億美元。

Tesla與小鵬汽車CEO隔空舌戰，詳見【下一頁】

Ives指，Tesla將會納入標普500指數，加上盈利能力持續提高，Tesla的牛市故事與明年電動車需求增長有關，這種需求狀態將會促使電動車龍頭Tesla獲得巨額收益，以Tesla目前銷售額約15萬輛預測，2022年Tesla佔中國電動車市場的交付量四成。

「看到全球電動車需求出現重大轉向，預期明年電動車銷售佔總汽車銷售比例，會由目前的3%，升至2025年的10%。」

截至11月23日，Tesla今個月累升34.5%，今年來升逾5倍。

相關文章：【美股焦點】Tesla馬斯克預告：數日內推全自動駕駛測試版本電車

相關文章：【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」

 

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 汽車 標準普爾500指數 電動車 銷售 目標價

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