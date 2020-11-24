【港元定期存款】無懼焦點新股集逾百億 3中資行鬥減港元存息

▲ 4間中資行鬥減港元定存息，幸而3個月力守5.2厘。

雖然焦點新股排隊進場，包括市傳本周四（11月26日）開始招股的京東健康，集資逾百億元，惟銀行在水浸下，3間中資行今天（24日）仍鬥減港元定期存款息率，包括交銀香港、創興 （01111） 及建行亞洲，齊向半年或以下的較短存開刀。計及昨天已追趕降息快車的信銀國際，兩日共4間中資銀行猛減。

專家預計減息潮未止，畢竟市料未來兩年本港暫乏條件加息，皆因憧憬美國續採寬鬆貨幣政策，尤其是市傳拜登提名聯儲局前主席耶倫任美國財政部長，以其偏鴿立場，相信港息續低企，按理定存亦易跌難升。

11月已近尾聲，迄今逾10多間業界鬥劈息，降息潮由工銀亞洲、渣打及恒生 （00011） 等大行帶頭；最矚目的是渣打及恒生一減再減。

今天僅大新 （02356） 逆市獨加，把3個月年息上調0.1厘，新息率報0.7厘，但相比「高息王」5.2厘（見表），由工銀亞洲提供，大新似追落後。

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南洋商業銀行經濟及策略研所主管卓亮認為，若耶倫當選美國首任女性財長；她於過去數月曾稱美國要更多財政刺激措施，且在聯儲局掌舵期間作風偏鴿，料拜登的新政亦力主疫後重振經濟，續採放水的寬鬆幣策，遂預期聯儲局可能維持未來2至3年不加息；若美息不加，本港利率亦保持低企，按理存息亦毋須逆市加。

而自上周至今，短中長息榜鮮有大執位，目前半年期「雙冠王」，為大眾財務及虛擬銀行天星（Airstar）齊報1.1厘。建行亞洲剛調低半年或以下的存息，如半年期僅得0.7厘，頓失守同期三甲列。至於1年期，仍以集友0.85厘膺「高息王」，不敵iBond （04239） 兩厘的「墊底息」，以及俗稱「長者iBond」的銀債，後者今年更加息至3.5厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源