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【香港出口】前景繼續疫弱　惟科技、電子產品需求錄增長

商業 21:05 2020/11/24

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本港10月份出口表現遠遜預期，有分析師認為市場高估亞洲市場的復甦動力，料未來兩個月表現續添壓力。

【疫情第四波】疫情再爆發通關無望　貿易業界：大失預算

上海商業銀行研究部主管林俊泓則指，市場高估亞洲市場的復甦動力，「加上受惠於iPhone出貨，中國出口表現良好，亦導致市場高估香港表現」，皆是導致10月表現遠遜預期的原因。歐美疫情「有壞無好」，而去年年底的出口數據未見低迷，使未來兩個月表現續添壓力，他料情況將維持疲弱，變幅將維持在接近零的水平。

即使中國經濟踏入復甦，但林俊泓坦言香港未能受惠。他解釋，中國刺激經濟的措施主要以帶動內需為主，即是消費品的需求，但香港出口至中國的商品甚少是消費品。相反，近期頻頻出現疫苗新消息，林相信疫苗推出後，市況將即時好轉，鼓勵消費信心，帶動貿易需求。

科技、電子產品出口較佳

保力集團行政總裁莊子雄亦認為，整體出口表現可能明年中會好轉，主要因為疫苗接種在世界各地明年開始推行，改變大家對疫情的態度。他透露，10月份出口比去年同期有30%增長，因在家工作刺激其能源儲存及後備電源之解決方案產品的需求。不過，聖誕節出貨高峰期已過，料11月份將較疲弱；但不會有很大跌幅，因歐美入口商的存貨普遍比較低。科技，電子，防疫產品，普遍需求仍會有所增長。

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期

【限聚令收緊】宴會限40人　煌府料生意跌5至6成

記者：葉泳珊

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