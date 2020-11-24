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【每日焦點】華為向台廠採購零件擬重啟4G手機生產　台廠和碩於印度興建新工廠

科技 20:44 2020/11/24

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華為或有意重啟4G手機生產綫，向台廠採購零件；台灣廠商和碩將首度在印度興建工廠，並在當地投資1.5億美元（約11億港元）。

不論是美國抑或中國大陸都不斷搶奪5G商機，而全球近8成5G基地台的零組件都與台廠密切相關，主要因其品質佳、具高度適用性、多元市場經驗，台廠不僅成為全球國際大廠在5G科技競爭中絕佳的合作夥伴，亦同時扮演幕後關鍵零組件的搶手供應商。

華為積極開拓亞、非等美國以外市場，並爭取歐洲大國支持，不過慘遭歐美多國禁令等封殺。不過，最近有消息傳出，三星（Samsung）已經獲得批准，可繼續向華為供應特定的面板屏幕；而美國高通、英特爾（Intel）、台積電、索尼（Sony）等一眾科企，亦已獲得向華為供應零件的許可權。有業界內人士推測，華為或有意重啟4G手機生產綫，目前已向部分台灣零部件廠商發出通知，表示將在本月內向當地廠商採購手機零件。

【華為禁令】傳華為有意恢復生產4G手機　向台廠採購手機零件

至於蘋果（Apple）方面，有印度媒體引述消息人士報道，除了富士康之外，台灣廠商和碩（Pegatron）成為蘋果第二大iPhone組裝工廠。據悉，和碩將首度在印度興建工廠，並在當地投資1.5億美元（約11億港元）。又指，未來將會參與iPhone的組裝工序，該公司更預計會在明年下半年或2022年初，開始投入生產。

台廠和碩於印度投資逾11億元　興建iPhone工廠

責任編輯：施雯雯

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