【疫情第四波】疫情再爆發通關無望　貿易業界：大失預算

全球新冠肺炎疫情繼續肆虐，拖累本港出口表現。10月份出口貨值由升轉跌，按年減1.1%。不過業界指目前定單情況穩定，甚至略有增長，惟料前景轉趨黯淡。

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1% 遠遜市場預期

香港中華出入口商會副會長許華傑坦言對政府公布的數據感到訝異，因與業界的情況有出入。「9至11月份是貿易旺季，理論上應保持增長，而不是由升轉跌。」他又指，有機會是統計或時間出現誤差所致。

第四波疫情爆發 影響巨大

歐美疫情仍然反覆，特別影響服裝、化妝品的定單需求。許指，雖然暫時11月份未見明顯跌幅，但相信前景將會轉向黯淡。加上現時本港爆發第四波疫情，使業界大失預算。他透露：「業界原來以為年底前將會與中國大陸通關，但現時連能否趕及新年前也是未知之數。」許續指，廠家、客戶均無法往來，阻礙營運，更不敢貿然接新客戶的定單。

許更建議政府應當機立斷，「長痛不如短痛，直接閉門兩星期，再推出全民檢測」；否則疫情只會沒有完結。

玩具業改攻中國市場＋網銷

玩具業情況亦見穩定，香港玩具廠商會常務副會長張綺媚透露，10、11月定單情況穩定，變幅維持在正負10%以內，料聖誕出貨期過後，12月份或略見回落。她續指，以往聖誕節檔期的定單在10月份全數出貨，但現時亞洲市場、網上銷售比例增加，故11月亦有相關出貨。展望未來，張坦言業界仍在觀望，因年初主要接單來源的玩具展全數延期或取消，故需時重新聯絡客戶。

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記者：葉泳珊