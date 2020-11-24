【健康碼】老人不懂掃碼無法出行　國務院：不得將「健康碼」作為通行唯一憑證

香港政府早前推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式（App），紀錄市民出行紀錄，以便追尋染疫人士的接觸者。內地自今年初已推出相類似的「健康碼」，不過，部分老人未必懂得使用智能手機，或使用舊款手機，過去曾出現老人無法掃瞄「健康碼」，導致無法進入部分公共場所。據中國政府網，國務院辦公廳印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》，提出完善「健康碼」管理，便利老年人通行。各地不得將「健康碼」作為人員通行的唯一憑證，有條件的地區和場所要為不使用智能手機的老年人設立「無健康碼通道」。

通知指出，在新冠肺炎疫情低風險地區，除機場、鐵路車站、長途客運站、碼頭和出入境口岸等特殊場所外，一般不用查驗「健康碼」。對需查驗「健康碼」的情形，通過技術手段將疫情防控相關信息自動整合到「健康碼」，簡化操作以適合老年人使用，優化代辦代查等服務，繼續推行「健康碼」全國互通互認，便利老年人跨省通行。

▲ 有內地傳媒曾訪問老人，發現他們不懂打開健康碼，「關了打不開」，結果無法出行。

▲ 有內地老人使用舊款手機，不能掃健康碼，導致無法出行。

通知表明，各地不得將「健康碼」作為人員通行的唯一憑證，對老年人等群體可採取憑有效身份證件登記、持紙質證明通行、出示「通信行程卡」作為輔助行程證明等替代措施。

同時，有條件的地區和場所要為不使用智能手機的老年人設立「無健康碼通道」，做好服務引導和健康核驗。在充分保障個人信息安全前提下，推進「健康碼」與身份證、社保卡、老年卡、市民卡等互相關聯，逐步實現「刷卡」或「刷臉」通行。對因「健康碼」管理不當造成惡劣影響的，根據有關規定追究相關單位負責人的責任。

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責任編輯：葉卓偉