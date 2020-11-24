【收息股】花旗三大原因看好香港公用股、股息率平均4.8厘　首選哪兩隻？

▲ 花旗看好明年香港公用股前景。

香港公用股一直是收息之選，花旗認為，香港公用股2021年的前景正面，主要有三大原因：（1）本港政局趨穩定，地區風險低；（2）近日不少中資國企破產，驅使更多資金改放信貸評級較高的香港公用股；（3）股息率吸引，今年預測股息率平均為4.8厘，為2003年沙士以來最高，也較2003年以來的歷史平均值高23%。

一眾香港公用股中，花旗首選粵海投資 （00270） 及中電控股 （00002） ，並調高兩者盈利預測及目標價。花旗調高中電2020至2022年純利預測0.1%至0.4%。

圖看花旗予一眾香港公用股評級及目標價

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花旗指，恒生今年跑輸滬深300指數及道指，部分原因與去年社會運動有關，但自《港區國安法》實施後，示威活動已淡化，政府及社會穩定性改善，有利本港營商環境，而拜登上場亦預期有助中美關係改善，對處中美夾縫的香港也可得益。

過去20年，香港公用股的股息率與美國十年期國債孳息的關聯度高達70%，反映息口走勢將影響公用股的股價走向。

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編輯：陳韻妍