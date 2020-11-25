【周大福股價】周大福升近6%　稱本地消費市場已觸底

▲ 周大福：本地消費市場已觸底 料港澳下半財年業務有改善

本港第四波疫情來勢洶洶，周大福 （01929） 董事總經理黃紹基表示，雖然疫情未消退，但預期本地市場已觸底，在本地消費推動下，港澳第三財季表現優於第二財季，或與去年同期持平或微跌，由於迎來聖誕節等傳統消費旺季，料下半財年港澳市場的業績將會優於上半年。

截至今早9時32分，周大福股價升近6%，最新報10.26元，盤中高見10.5元，成交額3017萬元。

周大福截至9月底止6個月，純利按年增加45.6%至22.3億元，主要受惠於產品毛利率上升、一次性政府補貼及租金優惠，以及匯兌收益，再扣除資產減值。中期息增33.3%至0.16元，派息比率約71.7%。

周大福今財年於港澳市場有50間店要續租，上半財年已續租27間，平均租金減幅約45%，當中有12間以短約形式續租，管理層預期，下半年減租幅度可達40%至50%，全年租金減幅為20%至25%。集團上半年度淨關閉5零售點，管理層指，每間分店均會獨立評估，現時與部份業主「有商有量」，若「計得掂數」便會續租。集團暫時未有裁員的打算，下半財年會繼續成本控制措施，主要減少非必要開支。

管理層預期，港澳下半財年的毛利率可回到去年同期的25%至26%水平，而上半財年員工成本減少30%，料下半年會減少10%，全年員工成本會減少20%。

周大福收入逾8成來自內地，周大福管理層預期，受惠銷售旺季，預期第四財季業務有更大的復甦，料下半財年銷售可有40%至45%的增長。由於黃金價格有所回落並趨向穩定，加上毛利率將回復正常以及費用比率下降，料下半財年經營利潤率可維持去年同期約11%的水平。另外，集團預期今財年淨增加450個至500個零售點，約9成為加盟店。

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編輯：袁諾曦