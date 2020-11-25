【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元

由華潤置地（01109）分拆上市的華潤萬象生活 （新上市編號：01209）由今日起至下周二（12月1日）招股，計劃發售5.5億股，招股價介乎18.6元至22.3元，集資最多約122.6億元，一手200股，入場費4,505元，12月9日掛牌，聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

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華潤萬象生活是次上市引入了7位基石投資者，共認購6.5億美元（約50.7億港元），包括中國平保（02318）、新加坡政府投資公司、高瓴資本、鼎暉投資、銘基亞洲基金、中國結構調整基金。

據招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年毛利為7.6億元人民幣，較去年同期增長59.1%，毛利率24.1%；溢利亦大升76.1%至3.4億元人民幣，核心利潤升1倍至3.6億元人民幣。2021年市盈率為25倍至30倍。

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另一方面，華潤置地公布，針對建議分拆華潤萬象生活在主板上市，已釐定合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準。保證配額基準為合資格股東於記錄日期2020年11月18日下午4時30分持有的每130股股份整數倍數可認購1股預留股份。

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記者：張以正