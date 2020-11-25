【素食熱潮】Pizza Hut 4間指定分店　推3款素食必勝批

▲ Pizza Hut即日起至12月13日，於4間指定分店推出3款期間限定的「食GREEN啲」素食必勝批及小食。（Pizza Hut提供圖片）

近年不少大型連鎖食肆加入素食及綠色生活行列。Pizza Hut即日起至12月13日，於4間指定分店推出3款期間限定的「食GREEN啲」素食必勝批及小食，分店亦換上清新綠色造型，並加推減碳外送速遞措施。

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3款素食必勝批包括鋪滿青瓜、烤豆腐、車厘茄等多款雜菜的「狂野雜菜批」（普通批126元起、大批162元起）；滿載菠菜及烤蒜粒的「菠菜神蒜批」（普通批116元起、大批152元起）；以及西蘭花及椰菜花配搭的「絕代雙花批」（普通批126元起、大批162元起）。

顧客亦可以選購「食GREEN啲」套餐 （148元起），包括任選以上普通批一個、香烤芥末椰菜花一客及百事可樂 / 蘑菇忌廉雞湯 (任選兩客)，全線分店還提供免費改選燕麥批底選擇。

此外，Pizza Hut將推出以全新減碳電動車－「綠車」外送速遞訂單，於推廣期內在香港區及九龍區率先登場，期望於不久的將來全面投入服務。

4間指定Pizza Hut分店

• 九龍大角咀港灣豪庭地下G02A號舖

• 土瓜灣馬頭角路33號欣榮花園7號地舖

• 西營盤聖士提反里3號亨順閣地下B舖

• 香港英皇道734-738號友邦香港大樓地下2C舖

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責任編輯：朱悅瀅