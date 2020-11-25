【樓市故事】慈母方便愛女返工急換樓 低市價6%沽荃灣中心罕有3房

古語有云：「養兒一百歲 長憂九十九」，做父母的，無論孩子多大，總會當他們是孩子一樣，事事呵護備至，最近荃灣市場出現一低市價6%的成交，背後原來是一個慈母為愛女沽樓的故事。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心3房單位放盤少有，該行新近促成一宗SSD鬆綁二手成交，一組區內分支家庭客睇樓後，即時決定以550萬元承接高層3房戶。

【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?，詳見【下一頁】

剛促成的荃灣中心7座高層Ｂ室，實用面積約460平方呎，為3房間隔。鍾家豪稱，上述戶型放盤罕有，由於價格相宜，且間隔實用，客人睇樓後即與原業主商議承接，成交價550萬元，折合實用呎價約11,957元。

【疫市成交】租客睇樓近半年屢遭捷足先登 遇上心儀盤放工即趕去睇樓 拍板680萬購入，詳見【下一頁】

事實上，荃灣中心三房的放盤十分罕有，以上成交呎價僅11,957元，較市價低約6%，究竟有何原因?鍾家豪指，單位原業主為一名母親，由於愛女需要於九龍區輪班工作，故打算換樓至九龍區居住，方便女兒上班。故於SSD鬆綁後隨即開價約575萬元放售單位，有見買家非常有誠意，最終減價促成交易。資料顯示，原業主2017年以499萬元購得，是次轉手帳面獲利51萬元，升值約10.2%。

鍾家豪說，現時荃灣中心未有三房單位放盤，至於實用面積約374平方呎的二房單位，現時入場費由480萬元起。

【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房，詳情按【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍