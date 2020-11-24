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「數碼娛樂領袖論壇」結合實體虛擬世界  將於下月11及12日舉行

科技 20:00 2020/11/24

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數碼港將於12月11及12日舉辦「數碼娛樂領袖論壇」，屆時將邀請全球的業内知名領袖、業界菁英和頂尖勁旅，剖析遊戲與電競業的發展前景和未來商機。

新型肺炎疫情持續衝擊本港各行各業，同時為遊戲與電競業帶來不少挑戰，而線上娛樂、遊戲與競賽也就成為焦點。數碼港一直致力推動香港數碼娛樂及電競發展，將於12月11及12日舉辦「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF），屆時將邀請全球的業内知名領袖、業界菁英和頂尖勁旅，剖析遊戲與電競業的發展前景和未來商機，解構區內不同市場的遊戲與電競業趨勢，並為「數碼娛樂巡禮」（DE*Spark）揭開序幕。

【香港創科】港大學技術轉移落後海外同儕　知識產權收入不足牛津大學七分之一

【無懼疫情】數碼港投資者網絡　累計投資規模額近6.3億

今年「數碼娛樂領袖論壇」的主題為「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」，屆時於數碼港電競場地及數碼港商場提供實體活動，結合虛擬線上平台安排，項目包括：行業論壇、現場競賽和表演賽、遊戲體驗，以及初創展示和創投比賽等。

此外，活動還有本地及海外重量級領袖擔任嘉賓講者，包括亞洲電子體育聯合會主席霍啟剛、Newzoo電競業務主管Remer Rietkerk、LaLiga香港代表Eduard Castell、Talon Esports行政總裁張曉一等管理高層，同時請來相關初創及專業電競選手分享成功經驗。

為令公眾能更貼地的體驗遊戲與電競文化，活動亦設有超過20場「現場競賽」及線上賽事，連同設於數碼港商場的30多個涵蓋手機及主機遊戲、實景遊戲、遊戲化學習、數碼及電競方案的「遊戲專區」體驗展位。整個「數碼娛樂巡禮」為期一個月，至2021年1月。

【智慧城市】港府夥數碼港推「智方便」先導計劃　節省身分認證工序時間

數碼港公眾使命總監陳思源表示，疫情雖為遊戲與電競業帶來不少挑戰，但亦是行業探索出路和發展空間的重要契機。在新常態下，行業不斷轉型，亦促進其他產業的數碼化，帶來正面影響。數碼港將繼續優化香港的數碼生態環境，透過舉辦賽事、培訓人才及促進科技提升，促進電競業發展，增加本港競爭優勢。

責任編輯：施雯雯

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