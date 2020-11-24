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【家居整理術】台藝人雞排妹「斷捨離」心得：枱面只放每周摸到3次的東西

理財智慧 19:45 2020/11/24

分享：

近年全球興起「斷捨離」的生活概念，意思即是「斷絕不需要的東西；捨棄多餘的廢物；脫離對物品的執着」。台灣女藝人「雞排妹」鄭家純昨日在Facebook發文，分享自己的「斷捨離」心得，並貼上了兩張自己屋企的相，整齊得像酒店房間，被網民大讚舒服整潔。

「雞排妹」鄭家純分享自己的家，可見沒有太多的雜物，相當整潔。（鄭家純Facebook圖片）

「雞排妹」維持整齊的步驟及方法：

1.從哪裡拿的就放回去那裡：就算是小小的指甲剪、美工刀、名片。

2.桌面只放每周會摸到3次以上的東西。真的很多東西，可以買桌上型抽屜。

3.規劃每個抽屜放甚麼，不要亂塞。東西好找，不會再買到重複的。

4.廚房或冰箱超過3個月沒碰過的調味料或冷凍食材就清掉，覺得浪費請罵自己當初為甚麼買，下次別再犯。

5.地面上除了傢俱家電、盆栽、垃圾桶、吸塵器充電座、寵物餵食用品、擺飾等必要放置物，其餘就是收納或斷捨離。地板沒有雜物，家裡看起來才舒爽。

「雞排妹」說，寢具不要買2組以上，因棉被毯子很佔空間。（鄭家純Facebook圖片）

6.懶得摺衣服，就努力一點生出更衣室，空間大到全部都用掛的，如果沒有能力供應衣服數量的空間，那要檢討一下開源節流，鞋子部份一樣邏輯，多到家裡沒有鞋櫃放，到底甚麼問題！「物質慾望不應犧牲生活品質。」

7.￼我自己的習慣是化妝品、佔空間的家庭號沐浴用品快用完再買，消耗性生活用品、清潔用品等等不要囤半年份以上，說不定出新商品又動心，那麼多品項，家裡有倉庫也不夠放。

8.除非有特殊需求，例如小孩跟寵物很會吐，不然寢具不要買到2組以上，棉被毯子也很佔空間，購買前請三思，大件物品只擁有需要的。

鄭家純2012年入行，憑甜美的容貌、敢言的性格，收獲不少粉絲。 （鄭家純Facebook圖片）

事實上，以上8招不止對「斷捨離」有幫助，對日常生活理財也很有幫助，例如清掉不常用的調味料及冷凍食材；沒有能力提供地方放衣服，就要檢討一下，做到開源節流——要不努力掙錢換樓，增加家居空間，要不「節流」減省消費。

當然，「斷捨離」只是一種生活選擇，「雞排妹」亦坦言若雜物堆積能給你安全感，可以繼續這樣做。她說：

誠實面對自己，如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛自我，找一個懂你，不會想改變你的另一半，不要委屈自己多年後再爆炸。

台灣女藝人鄭家純今年27歲，學生時期曾任兼職模特兒，2012年因代言雞排（雞扒）店的宣傳片而爆紅，得到「雞排妹」的藝名。入行以來參與電影、劇集、綜藝節目、廣告代言等演出。

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責任編輯：葉卓偉

 

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