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【蘭襟集@iM網欄】擁4個學士2個碩士 奇女子宛如浮木的一生

名人薈萃 21:30 2020/11/30

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我認識的一位女士可算是奇女子。
我之所以稱她為奇是因為她的行徑與大眾相比；有點偏怪異及不尋常。


學歷方面：她在多所大學畢業；擁有四個學士學位、兩個碩士學位、三個專業人士資格。職業方面：她轉過十多份職業；但是，她每一份職業都只是做不到兩年便轉行。她一生的歲月是在讀書和轉工中渡過的；而由於她頻繁地轉工，她在每一行都是新丁，也沒有做出甚麼成績來。她曾是醫科生、畢業後當過醫學研究員、及後轉攻法律、再當商業事務律師、然後讀藝術碩士、再到拍賣行任職、然後再讀美容學、再讀神學、再考飛機師牌、再讀公商管理學士。直到現在都六十多歲，她覺得再也讀不動了便乾脆退休。

我聽了她的經歷後感到驚嘆不已。這位女生能窮其一生於書海中徘徊；這反映了她家財豐厚；這也反映了她天資聰穎，好學不倦，甚有上進心。

但同時間，我又覺得有點惋惜；她學習知識的目的可能是為滿足自身的求知欲；又或者是證明給社會看：「看！全世界最頂尖的學院我都能考上，並且順利畢業。我是一個有能力的人！」現在有一名詞為「精神互撸」說的就是一幫人說著一些他們自己似懂非懂的概念，共同營造智力上升的快感；智力上戰勝他人從而提升自身的優越感。

我在想，學習知識的目的為何？人為何要上學呢？站在一名教育工作者的角度看，學習除了滿足自己的精神需要之外；老師的工作是讓知識能夠普及社會。提高教育程度是向上流動的途徑；令社會中的弱勢社群能夠透過知識改變命運；過著美滿幸福的人生。而社會大眾學習知識後，應當努力工作。用自己的知識在自身的工作崗位上發揮作用，貢獻社會；取之社會，用之社會成生生不息之循環。我就十分欣賞本港一名法律學者，他幾十年如一日地從事研究工作；埋首甘為孺子牛；為的是透過法學令社會制度更妥善地運作。同時間他也致力教學，培育出未來的社會棟樑。

話說回來，奇女子的一生漫無目的、她沒有目標、沒有人生方向。她的一生宛如浮木在大海中浮沉。以她的聰穎，本可以在社會上有一番作為，好好奮鬥，體現自己存在的價值，但是她沒有這樣做。

人的一生說長非長，說短非短；《莊子．知北遊》日：「人生天地之間，若白駒之過隙，忽然而已。」我要用她的例子警愓自己，不可以渾渾噩噩地過一生。希望待我到花甲之年回望一生時，我會覺得自己的一生過得有意義，我沒有浪費過生命。

作者_小溪簡介：

註冊幼師﹐現從事幼兒教育工作。事業路途並非一帆風順，轉過好幾份職業，跌跌撞撞，終確認春風化雨為一生的事業。另，家有兩老，如有瑰寶。從父母身上引證反老頑童的說法。父母越老，越發可愛。bregaglia520@gmail.com

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