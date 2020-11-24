【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日　業界要求政府賠償損失

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永（小圖）認為，要求酒吧關閉的做法不合理，屬「濫殺無辜」。

本港爆發第四波疫情，食物及衛生局局長陳肇始表示，11月26日起至12月2日為止，酒吧及酒館須暫停營業。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，今次爆發第四波疫情是跳舞群組並非酒吧，要求酒吧關閉的做法不合理，屬「濫殺無辜」。

爆發跳舞群組 與酒吧有何關係？

他強調，「若酒吧群組爆發（被關閉）就抵死」，但今次爆發點是跳舞群組的闊太，無理由要酒吧關閉，加上酒吧目前營運模式與餐廳相同，每枱設有隔板，又或枱與枱之間相差1.5米，並不斷更新防疫措施，門外亦有張貼安心出行二維碼，與社交舞「面貼面」跳舞不同，叫停酒吧做法極不合理。

【聖誕節】置地廣塲舉行慈善聖誕市集 夢幻聖誕樹和雪人伴你感受節日氣氛

【航空業自救】德威航空恢復仁川飛往香港航線 票價約1300元

業界建議政府賠償關門損失

酒吧業界認為，政府停業做法不合理，要求政府在酒吧停業時作出賠償，並建議每日10,000元為限，「停十日賠十萬」，否則將有約三分之一酒吧會結業。但他重申，聖誕檔期將至，節日期間每間酒吧基本可錄得50萬至60萬生意額，即使有賠償都無補於事，他更期望能夠復業。

若政府堅持不向酒吧賠償損失。錢雋永表示，業界將轉型做餐廳，向政府申請食肆牌照。但他認為，酒吧和食肆本來一樣，有其他選擇亦不願額外申請非必要的食肆牌照。

記者：馬意文