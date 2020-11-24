【小米1810】小米上季經調整盈利增19%至41億元人幣 連同收入創單季新高

今日再創新高的智能手機股小米(01810)收市後公布上季業績，2020年第三季度，小米總收入達到722億元人民幣，按年增長34.5%。經調整淨利潤達到41億元人民幣，按年增長18.9%，勝市場預期。小米指，儘管今年以來受到疫情的影響，各項業務持續增長並展現出堅實韌性，總收入和經調整淨利潤都創下單季歷史新高。

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小米表示，上季集團持續推進「手機×AIoT」核心戰略，取得顯著成效。2020年第三季度我們的全球智能手機出貨量同比增長45.3%，達到4,660萬。根據Canalys統計， 我們的智能手機出貨量在全球前五大廠商中同比增速最高。另外，根據Canalys的數據，2020年第三季度我們的全球智能手機出貨量上升至第3名，市場佔有率突破歷史新高，上升至13.5%。得益於手機出貨量的強勁增長，2020年9月，全球MIUI月活躍用戶數達到3.6億，同比增長26.3%。另外，截至2020年9月30日，我們AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數達到2.8億台，同比增長35.8%。人 工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數於2020年9月達到7,840萬，同比增長35.5%。

上季海外業務方面，小米形容持續強勢增長，境外市場收入創單季度歷史新高， 同比增長52.1%，達到398億元人民幣。小米在歐洲市場的智能手機出貨量同比增長90.7%，市佔率達到18.7%，連續第二個季度市佔率進入前三名，同時首次在西歐市場市佔率達到前三名。

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