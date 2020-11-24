【2021展望】瑞銀資管：明年5大投資啟示　基建設施或為刺激方案主要受惠行業

▲ 瑞銀資產管理發2021年全景展望，五大啟示重塑投資者未來。

瑞銀資產管理發布2021年全年展望報告，指新冠疫情及全球經濟疲弱過後，眾多市場及行業的反彈力度有差異， 對投資者而言，明年將會是機遇與風險並存的一年。現有市場趨勢得到鞏固，同時互聯網的顛覆發展加快，服務業的通脹緊縮加劇。該報告建議投資者在尋求回報時注重分散投資，並重點指出五大潛在的市場啟示。

低息環境下看好基建設施、環球債券市場

瑞銀資產管理宏觀資產配置策略主管Evan Brown認為，2021年經濟復甦持續，且自行維持增長，主要依賴醫療保健的創新發展，令各個私人行業活動逐漸恢復常態。

他補充，但由於成熟經濟體的實際利率為負值，或持續至2021年或以後，低收益環境或有助提高宏觀資產對沖基金及另類資產的吸引力。基建設施或成全球經濟刺激方案的主要受益行業。另一方面，在公共交易市場上，由於已開發市場的主權債券的收益率低企，投資者宜放眼環球債券市場。故認為新興市場的美元債務（包括中國政府債券）尤具吸引力。

2021年五大市場啟示

1. 網絡犯罪的崛起：疫情期間的經濟封鎖措施，催生在家辦公（work from home）等模式，或使某些行業和企業更容易受到網絡攻擊。 2. 疫苗之年：高效且迅速分發的疫苗，或令經濟比預期更快地恢復常態。加上持續的寬鬆貨幣刺激措施，有助推動股市大幅反彈。 3. 財政癱瘓：美國低利率環境和一系列的經濟需求，華府停擺和歐洲財政胃納的減少，反映未來幾個月將缺乏疫苗橋樑。這有可能導致全球經濟和股票市場雙重下挫。 4. 打破經濟壟斷：稅法的潛在變化及收緊對巨企科技股的監管，或會促使整個領漲趨勢的轉變，使資金流向小型企業股。 5. 中美關係緩和：美國新任領導班子將為與中國重新建交奠定了基礎，包括降低關稅及放寬技術出口限制。不確定性的降低和貿易狀況好轉或引發資產從已開發市場轉而大舉流入新興市場。

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編輯：陳華