【英國疫情】英格蘭12月2日解除封城 容許球迷有限度入場

英國確認12月2日解除英格蘭地區的封城措施，重回3級制封鎖措施，而每一級限制要求會作出修訂，限聚令仍維持於6人，英超等體育比賽可有限量恢復現場觀眾。

英國本月進入全國封鎖後，新冠肺炎疫情已見穩定下來。政府最新數據顯示，感染率（R number）已降到1至1.1水平。周一新增15,540宗確診，低於周日的逾1.8萬宗，亦已較7日平均數減少20%。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一（23日）宣布，確認12月2日解除全國封城，重回3級制封鎖措施。

其中，非必需商店及健身室可恢復營業，餐廳及酒吧的最後下單時間為晚上10時，以確保於晚上11時關門，部分體育比賽、婚禮也會容許觀眾及賓客參與。

對於哪個地區將被納入哪個級別，英國政府周四才會公布，並會每14日檢討一次。

約翰遜表示，

● 第一級（中等，medium）地區的民眾將要盡可能在家工作，室內及室外限聚令（不同家庭人士）維持於6人，室外體育比賽可讓4,000名觀眾入場；

● 第二級（高等，high）地區的室外限聚令維持於6人，酒吧只能於提供整個套餐（即主食配有沙律或薯條）下供應酒類飲品，室外體育比賽可讓2,000名觀眾入場；

● 第三級（非常高，very high）地區禁止聚會，餐廳只能提供外賣，所有室內娛樂場所都要關閉，並需要進行大規模社區檢測，室外體育不能讓觀眾入場。

▲ 英國首相約翰遜宣布，下月初解除英格蘭地區封城

責任編輯：嚴智勇