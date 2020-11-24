  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】英格蘭12月2日解除封城 容許球迷有限度入場

環球社會熱點 18:15 2020/11/24

分享：

英國確認12月2日解除英格蘭地區的封城措施，重回3級制封鎖措施，而每一級限制要求會作出修訂，限聚令仍維持於6人，英超等體育比賽可有限量恢復現場觀眾。

英國本月進入全國封鎖後，新冠肺炎疫情已見穩定下來。政府最新數據顯示，感染率（R number）已降到1至1.1水平。周一新增15,540宗確診，低於周日的逾1.8萬宗，亦已較7日平均數減少20%。

首相約翰遜（Boris Johnson）周一（23日）宣布，確認12月2日解除全國封城，重回3級制封鎖措施。

其中，非必需商店及健身室可恢復營業，餐廳及酒吧的最後下單時間為晚上10時，以確保於晚上11時關門，部分體育比賽、婚禮也會容許觀眾及賓客參與。

對於哪個地區將被納入哪個級別，英國政府周四才會公布，並會每14日檢討一次。

約翰遜表示，

● 第一級（中等，medium）地區的民眾將要盡可能在家工作，室內及室外限聚令（不同家庭人士）維持於6人，室外體育比賽可讓4,000名觀眾入場；

● 第二級（高等，high）地區的室外限聚令維持於6人，酒吧只能於提供整個套餐（即主食配有沙律或薯條）下供應酒類飲品，室外體育比賽可讓2,000名觀眾入場；

● 第三級（非常高，very high）地區禁止聚會，餐廳只能提供外賣，所有室內娛樂場所都要關閉，並需要進行大規模社區檢測，室外體育不能讓觀眾入場。

英國首相約翰遜宣布，下月初解除英格蘭地區封城

責任編輯：嚴智勇

疫情 限聚令 約翰遜 新冠肺炎疫情 英國

下一篇文章

【美國大選】特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【美國大選結果】密歇根確認拜登勝 佐治亞要再點票（不斷更新）
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間17:00）