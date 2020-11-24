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【美國大選】特朗普據報不滿法律團隊 憂成員太蠢壞事

環球政治 18:15 2020/11/24

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美國總務署首度發信確認拜登成為美國候任總統，但美國總統特朗普仍未認輸，於多州繼續訴訟。美媒報道，特朗普表面上仍力讚由私人律師朱利安尼率領的法律團隊，私下卻憂慮法律團隊表現太蠢會使自己難堪。

【美國大選】美國總務署首度確認 拜登當選總統  【下一頁】

【美國大選】特朗普卸任後 或獲特勤局全天候保護  【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）引述數名知情人士指，對於團隊在各州有關美國大選的訴訟受挫，特朗普（ Donald Trump）看似表現沮喪。特朗普上周在共和黨全國委員會總部舉行的記者會上，更一直向助手及盟友抱怨其法律團隊成員的表現。

據悉，特朗普當時表示，他憂慮自己的法律團隊是由一班「蠢才」（fools）組成，並會使自己十分難堪（making him look bad）。

當有人問特朗普為何不直接解僱他們時，特朗普就回應：

實際上誰知道呢？

（In essence, who knows?）

朱利安尼（Rudy Giuliani）上周在記者會上發言期間，由於染發劑顔色脫落，他在出汗時臉上出現兩條深色的綫。報道指，特朗普對此感到不滿意。

【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出 【下一頁】

【美國大選】女律師亂指控欠根據  特朗普法律團隊割席 【下一頁】

當朱利安尼獲宣布負責領導特朗普的法律團隊後，曾引起特朗普的部分助手及盟友不滿，認為他們在投票合法性方面作出的努力，都因朱利安尼而淪為笑柄。

NBC更引述與特朗普關係密切的人士指，部分盟友也批評特朗普法律團隊工作混亂和隨意，將其不滿轉達白宮。

另外，特朗普也被指對女律師鮑威爾（Sidney Powell）不滿。鮑威爾多次在未有根據下提出有關選舉欺詐的指控，包括聲稱佐治亞州共和黨州長肯普（Brian Kemp）遭電子投票系統公司賄賂。

特朗普因此對鮑威爾印象轉差，特朗普法律團隊隨即與鮑威爾割席，稱鮑威爾並非團隊成員。

責任編輯：鄭錦玲

特朗普被指憂慮法律團隊表現太蠢會使自己難堪，私下曾抱怨朱利安尼表現差。

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