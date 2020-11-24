【筍盤推介】 港鐵站上蓋屋苑3房超筍盤 高層單位間隔四正減價100萬

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【內房佳兆業在港頭炮】長沙灣弦雅登場 最細189呎起 部分開放式單位設鑽石廳
本港疫情又轉差，最近業主的議價空間又明顯回升，準買家也把握入市機會。以下介紹的筍盤單位位於奧運站維港灣。維港灣為奧運站一帶的臨海屋苑，屬「奧運三寶」之一。屋苑樓齡約20年，提供約2314伙，標準單位的間隔包括2房及3房。項目最大的優勢，是於奧運站上蓋，交通非常便利，跟大型商場奧海城也近在咫尺。屋苑也設有大型會所，也設有逾100萬方呎園藝花園，綠化空間十足。
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是次介紹的維港灣3房單位位於5座高層D室，單位實用面積709平方呎，間隔為3房連一套房加一工人房，業主將主人房套廁位置改為書房，可用房間更多。業主原叫價1,500萬元，現減價100萬元，以1,400萬元放售，每呎叫價19,746元，較屋苑11月份平均成交呎價逾2萬元明顯較低。目前上述單位的銀行估價約1,439萬元，換高之上述叫價較銀行估價更低3%，屬市場筍盤。
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放盤詳細資料如下：
|放盤單位:
|維港灣 5座 高層 D室（物業編號：BJ01179094）
|實用面積：
|709平方呎
|叫價:
|1,500萬元 -->1,400萬元（減價100萬元或約7%）
|間隔：
|3房
|賣點：
|
以下為單位相片：
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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍