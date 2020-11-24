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【筍盤推介】 港鐵站上蓋屋苑3房超筍盤 高層單位間隔四正減價100萬

股樓投資 18:04 2020/11/24

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本港疫情又轉差，最近業主的議價空間又明顯回升，準買家也把握入市機會。以下介紹的筍盤單位位於奧運站維港灣。維港灣為奧運站一帶的臨海屋苑，屬「奧運三寶」之一。屋苑樓齡約20年，提供約2314伙，標準單位的間隔包括2房及3房。項目最大的優勢，是於奧運站上蓋，交通非常便利，跟大型商場奧海城也近在咫尺。屋苑也設有大型會所，也設有逾100萬方呎園藝花園，綠化空間十足。

【筍盤推介】 大型上車盤2房筍盤減價幅度達7% 內籠超光猛 日頭燈都唔使開，詳情按【下一頁

是次介紹的維港灣3房單位位於5座高層D室，單位實用面積709平方呎，間隔為3房連一套房加一工人房，業主將主人房套廁位置改為書房，可用房間更多。業主原叫價1,500萬元，現減價100萬元，以1,400萬元放售，每呎叫價19,746元，較屋苑11月份平均成交呎價逾2萬元明顯較低。目前上述單位的銀行估價約1,439萬元，換高之上述叫價較銀行估價更低3%，屬市場筍盤。

【筍盤推介】 臨海而建上車盤私隱度高之餘交通夠哂方便 單位望開揚海景業主割愛平20萬出售，詳情按【下一頁

放盤詳細資料如下：

放盤單位: 維港灣 5座 高層 D室（物業編號：BJ01179094）
 
實用面積： 709平方呎
叫價: 1,500萬元 -->1,400萬元（減價100萬元或約7%）
間隔： 3房
賣點：
  • 屋苑位於港鐵奧運站上蓋，交通便利
  • 物業鄰近香港西九龍高鐵站，一站通全國
  • 區內大型指標屋苑，單位流通性高
  • 屋苑設大型會所
  • 單位客廳及3個房間也間隔四正，十分實用
  • 單位附設企理裝修，不用花上大筆翻新費用

 

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +9
    +8
  •  

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3m1u7Ge

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

 

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記者：陳詠妍

放盤 估價 商場 奧運站 香港 港鐵 奧海城 Olympian City 維港灣

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