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【可持續發展】金管局倡設綠色通道 簡化跨境綠債發行

Hot Talk 18:01 2020/11/24

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劉應彬預期，明年年中有綠債認證標準統一的商討會有初步成果

香港貨幣及金融研究中心早前進行一項關於香港綠色債券發展的研究，報告顯示去年在港發行的綠債總額達到260億美元。金管局助理總裁（外事）陳維民表示，留意到市場對綠色債券有龐大需求，今年整體發行規模有不錯表現，而除了綠債外，市場上亦出現了更多其他綠色及可持續發展產品，對市場前景有信心。

疫情影響金融市場活動，陳維民稱雖然債券發行路演等活動受影響，但市場已快速調整，將活動由實體搬到線上，整體影響有限，而疫情亦加強了市場對綠債的關注。

報告又建議，建立綠色通道以促進中國企業在港發行綠債，金管局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示，中國企業對發行綠色債券有很大需求，惟現時它們在境外發債過程較為繁複，如香港設立綠色通道有助簡化發行流程，推動香港市場發展，惟現時未就此與內地監管部門展開討論。

現時市場仍未統一綠色債券認證標準，歐洲及中國各自有一套主要準則。金管局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示，統一認證標準的過程仍在進行中，料明年年中可有初步結果。

相關文章：

【可持續發展】金管局明年上半年就綠色金融監管展開諮詢

記者：謝智聰

 

債券 香港金融管理局 綠色債券 可持續發展

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