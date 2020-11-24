【iBond 2020】iBond上市首遇跌 收報103.5元

▲ 市場擔心疫情或令11月份暫未能擺脫通縮，拖累iBond掛牌第7天首下跌。

掛牌一周的iBond （04239） ，首次收市下跌，今天（11月24日）在港交所 （00388） 收報103.5元，較上日微跌0.05%。專家指，第4波疫情突襲港，且來勢洶湧，料政府在施政報告再加碼推出連串紓困招數，變相拖慢本港通脹，亦間接限制官債的短期表現，連升6天終斷䌫。

在港交所掛牌第7天的iBond，上市至今最高價為103.6元，低位是102.65元。

疫情反彈礙復甦 港或續陷通縮

不過，iBond在銀行的場外交易（OTC）報價仍硬淨，今天未有下跌，暫仍穩守逾103元。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應本報查詢指，該行有為客戶提供iBond買賣價以供參考，新報103.5元，跟昨天（23日）持平。至於相比上周一（11月16日）、即首日開售的普遍價格，當時介乎103至104元。

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華僑永亨經濟師李若凡表示，政府剛於上周五（20日）公布10月份的消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮，但跌幅明顯收窄，僅輕微下降至0.2%。然而，礙於新冠肺炎又來襲，政府再加辣，大幅收緊社交距離，恐妨礙經濟復甦，相信11月本港或暫難擺脫通縮。至於全年通脹預估，料只錄得0.5%升幅，明年為1.2%，2022年則為1.9%；綜觀3年通脹水平，皆較iBond「保底息」兩厘低。

李若凡剖析，正因通脹暫受限，相信iBond的債價短期內約於102至103元上落，不易創104元新高；惟放眼長綫，明年官債會否破頂再闖新高，將取決於疫苗的進展，會否刺激經濟盡快重拾正軌，市場才再憧憬通脹快重臨，才有望令債價反覆有較大漲幅，或試衝104元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源