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【大行點睇】本地公用股周息率創沙士後新高 花旗列兩股為首選

股樓投資 18:18 2020/11/24

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花旗發表報告指，認為香港公用股2021年的前景正面。因本港政局趨穩；近日部份國企破產，使更多資金轉投如香港公用股般高信用評級的實體；以及今年香港公用股的股息收益率平均達4.8%，為2003年沙士後最高水平。

【大行點睇】中韓疫情反彈影響銷售 百威亞太遭大和下調評級  詳情請看[下一頁]

花旗指，粵海投資（00270）及中電控股（00002）為一眾公用股中的首選。該行維持粵海投資的「買入」評級，將其目標價由15.5上調至16元，並因人民幣升值而將粵海2020至2022年的盈利預測上調0.5至1.1%。

該行亦維持中電「買入」評級，將其目標價由87元上調至87.5元，因今年香港管制計劃協議的資本開支為96.45億元，較該行預期高4%，所以將中電2020至2022年的純利預測上調至0.4%，並預料中電今明兩年的股息回報均達4.2厘。

【異動股】集裝箱訂單排至明年首季 中集AH股全日分升8%及4%  詳情請看[下一頁]

其他公用股方面，花旗亦予電能實業（00006）「買入」評級，目標價為50.4元；予長江基建集團（01038）「買入」評級，目標價為49元；予港燈（02638）「中性」評級，目標價為8.7元。

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撰文 : 趙家盈

公用股 中電控股（00002） 粵海投資（00270） 經濟

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