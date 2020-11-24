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【內房佳兆業在港頭炮】長沙灣弦雅登場　最細189呎起　部分開放式單位設鑽石廳

股樓投資 18:05 2020/11/24

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內房佳兆業及宏達控股合作發展、位於長沙灣醫局街203號的弦雅，今日（24日）上載樓書，料下周開價及開放示範單位，最快下月中賣樓。據樓書顯示，弦雅提供95伙：86伙為標準單位，實用面積約206至294平方呎；9伙為特色單位，連平台或天台特色戶，實用面積約189至294平方呎。以間隔劃分，開放式單位有57伙，一房則有38伙。

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雖然弦雅仍未開價，但可先睇圖則，了解單位間隔是否實用。一般來說，近年新盤多數是長方廳，對住戶來說，方便實用。不過，弦雅的E單位則用鑽石廳設計。所謂鑽石廳，即猶如鑽石，呈五角形，至少有一幅牆被間成斜角，由於間隔不規則，住戶要花心機擺放家具。 

此外，3樓B室的平台戶，設計也很特別，單位實用面積285平方呎，連22平方呎露台，以及236平方呎平台。值得留意的是，這個236平方呎平台，並非毗連單位，住戶要行過走廊才到。 

以特色單位計，面積最細為3樓D室，實用面積189平方呎，不設露台及工作平台，但連55平方呎平台。至於標準單位，面積最細為C室，雖然有206平方呎大，但設22平方呎露台，若扣除露台面積，實際只約184平方呎，比3樓D室細。

佳兆業海外集團客戶及營銷部助理總經理王倩說，弦雅間隔屬全城追捧的開放式及一房中小型單位，相信可成為用家的擇居熱選，亦是長線投資者的熱捧項目。 

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撰文 : 黃卓賢

佳兆業集團（01638） 弦雅

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