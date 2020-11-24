【MPF】強積金資產破萬億　MPF業界每年淨袋149億

▲ MPF總額突破逾萬億元，營辦商的收益亦不斷創新高，市料達149億元。

據駿隆集團最新統計，截至今年10月底，強積金（MPF）總資產值突破1萬億元，達到10,290億元。若再以積金局指，市面400多隻基金的平均開支比率（即計及所有基本使費）為1.45%，由此推斷，18間服務提供者合共淨袋約149億元費用。單以5大受託人高踞逾69%市場份額（見表），意味強積金5強瓜分約103億元收益。

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面世20年的MPF，除了收費中位數1.45%創歷史新低外，隨着供款不斷壯大，總資產膨脹甚快，變相令經營者的收入水漲船高，市場關注疫情重創經濟及打工仔的飯碗，惟基金無論賺蝕，受託人也穩袋收益。

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不過，保險界立法會議員陳健波認為，打工仔不應單單緊盯MPF的基金收費，基金回報亦十分重要。況且，MPF涉及不少行政工序，加上近年合規成本趨嚴，俱令業界開支驟增。惟放眼長綫來看，收費的確有下調空間，主要有兩方面。首先，畢竟隨着俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）推出3年後，有關方面正檢討費用，擬下調收費，懶人基金現時開支比率以0.95%為上限，當中管理費是0.75%。再者，當局現正集中火力籌備積金易（eMPF）一站式平台，冀藉加強數碼化，間接令減價的大方向不變。

此外，邁向廿載的強積金，營辦商排行榜亦罕有大洗牌，3大先後執位。繼永明金融於首季首次打入三甲列，昨天（11月23日）宏利宣布與安聯結盟，而駿隆最新數據顯示，兩者市場佔有率合共25.4%，首度超越滙豐及恒生 （00011） 的25%，晉身市場一哥。去年底的三甲，依次是滙豐、宏利及友邦。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源