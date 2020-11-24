【零售業績】周大福半年度多賺逾45%　中期息增33%至0.16元

▲ 周大福半年度多賺逾45% 中期息增33%至0.16元

周大福 （01929） 截至9月底止6個月，純利按年增加45.6%至22.3億元，主要受惠於產品毛利率上升、一次性政府補貼及租金優惠，以及匯兌收益，再扣除資產減值。中期息增33.3%至0.16元，派息比率約71.7%。期內，營業額下跌16.5%，內地的同店銷售微跌0.2%，但港澳同店銷售下降65.7%。

另外，周大福公布10月至11月18日的營運數據，內地零售值按年增長25.7%，同店銷售及銷量分別增12%及跌10.7%；港澳及其他市場的零售值跌11.1%，同店銷售及銷量跌24.3%及28.1%。按產品劃分，珠寶鑲嵌等首飾於內地及港澳的同店銷售按年跌6.2%及升39.1%，而黃金首飾及產品則分別升13.3%及跌49.5%。

上半財年集團整體毛利率按年增加5.4個百分點至33%。周大福指，隨著疫情放緩，內地上半年的營業額錄得4.9%的增長，佔總收入高達86%。而香港、澳門及其他市場的業務受宏觀環境挑戰及主要過境口岸關閉影響，期內營業額下跌62.9%。

截至9月底止，集團共有4,153個零售點，半年內淨增加303個零售點，主要位於中國內地。此外，集團在港澳門市場的遊客區淨關閉5個零售點，其他市場因業務運作受疫情影響而淨關閉2個零售點。

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編輯：袁諾曦